إن كان لون لسانك هكذا.. فعليك أن تراجع صحتك

هسبريس - متابعة

يدل لون اللسان الأبيض على جفاف الجسم أو التعاطي للتدخين، أو غيرها من الأمور المتعلقة بالصحة، ويمكن التخلص من اللون الأبيض باتباع المصائح التالية:

* استخدام ملعقة من زيت جوز الهند لمضمضة الفم لمدة بضع دقائق، ثم غسله بالماء الفاتر. ويمكنك المضمضة بهلام الصبّار (أالوفيرا) أيضاً.

* المضمضة بالماء والملح تساعد أيضا على القضاء على البكتريا.

* تناول فصاً من الثوم وامضغه جيداً في فمك ليعمل كمضاد حيوي نباتي ويطهر اللسان من البكتريا.

* تناول البروبيوتك أو البكتريا الصديقة، والتي توجد في اللبن (الزبادي)، وشوربة الميزو، والأرضي شوكي (الخرشوف).

* استخدم البيكينج صودا في تنظيف اللسان. امزج البيكينج صودا بالحامض (الليمون) على فرشاة الأسنان، ونظف بها لسانك برفق. ويمكنك استخدام منظّف اللسان للتخلص من الطبقة البيضاء.