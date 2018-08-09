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الرئيسية | منوعات | إن كان لون لسانك هكذا.. فعليك أن تراجع صحتك

إن كان لون لسانك هكذا.. فعليك أن تراجع صحتك

إن كان لون لسانك هكذا.. فعليك أن تراجع صحتك
هسبريس - متابعة
الأربعاء 08 غشت 2018 - 21:26

يدل لون اللسان الأبيض على جفاف الجسم أو التعاطي للتدخين، أو غيرها من الأمور المتعلقة بالصحة، ويمكن التخلص من اللون الأبيض باتباع المصائح التالية:

* استخدام ملعقة من زيت جوز الهند لمضمضة الفم لمدة بضع دقائق، ثم غسله بالماء الفاتر. ويمكنك المضمضة بهلام الصبّار (أالوفيرا) أيضاً.

* المضمضة بالماء والملح تساعد أيضا على القضاء على البكتريا.

* تناول فصاً من الثوم وامضغه جيداً في فمك ليعمل كمضاد حيوي نباتي ويطهر اللسان من البكتريا.

* تناول البروبيوتك أو البكتريا الصديقة، والتي توجد في اللبن (الزبادي)، وشوربة الميزو، والأرضي شوكي (الخرشوف).

* استخدم البيكينج صودا في تنظيف اللسان. امزج البيكينج صودا بالحامض (الليمون) على فرشاة الأسنان، ونظف بها لسانك برفق. ويمكنك استخدام منظّف اللسان للتخلص من الطبقة البيضاء.

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