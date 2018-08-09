24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:05
|06:41
|13:38
|17:16
|20:25
|21:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشعب يريد.. بنكيران من جديد
- سؤال النخبة
- تخرج أول دفعة من "مرافقي الحياة المدرسية"
- الريفي: من مصر إلى كندا .. "خالف تُعرف" تليق بمشواري الفني
- جَــــــرٌّ اللِّسـان: لا ينقصنا أي شيء
"فيدرالية اللحوم" تثمّن ترقيم الأضاحي وتنوّه بـ"الجزّار ديَالِي" (5.00)
- "حادث سير اخشيشن" يثير جدل تطبيق القانون و"استغلال النفوذ" - (121)
- الوزير الأول الكندي: السعودية حققت بعض التقدم في حقوق الإنسان - (89)
- البوليساريو ترحب بإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب حول الصحراء - (89)
- القضاء يتشبث بالاعتقال خلال البت في التهم الجنسية ضد طارق رمضان - (52)
- هل تسعف أموال أوروبا المملكة في تحمُّل عبء تدفّق المهاجرين؟ - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إن كان لون لسانك هكذا.. فعليك أن تراجع صحتك
يدل لون اللسان الأبيض على جفاف الجسم أو التعاطي للتدخين، أو غيرها من الأمور المتعلقة بالصحة، ويمكن التخلص من اللون الأبيض باتباع المصائح التالية:
* استخدام ملعقة من زيت جوز الهند لمضمضة الفم لمدة بضع دقائق، ثم غسله بالماء الفاتر. ويمكنك المضمضة بهلام الصبّار (أالوفيرا) أيضاً.
* المضمضة بالماء والملح تساعد أيضا على القضاء على البكتريا.
* تناول فصاً من الثوم وامضغه جيداً في فمك ليعمل كمضاد حيوي نباتي ويطهر اللسان من البكتريا.
* تناول البروبيوتك أو البكتريا الصديقة، والتي توجد في اللبن (الزبادي)، وشوربة الميزو، والأرضي شوكي (الخرشوف).
* استخدم البيكينج صودا في تنظيف اللسان. امزج البيكينج صودا بالحامض (الليمون) على فرشاة الأسنان، ونظف بها لسانك برفق. ويمكنك استخدام منظّف اللسان للتخلص من الطبقة البيضاء.