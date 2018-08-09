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كُتّاب وآراء
ثقب في حذاء الأمير يثير موجة سخرية على مواقف التواصل
تداولت وسائل إعلام عدة، على نطاق واسع، صورا مفاجئة لما يكن من المتخيل أن تكون حقيقية تظهر الأمير هاري مرتديا حذاء ممزقا من الأسفل، خلال حضور برفقة زوجته ميغان ماركل حفل زفاف صديق طفولته تشارلي فان ستروبنز.
وأظهرت الصور المتداولة، وجود ثقب أسفل حذاء دوق سايكس، كما لم يكن الحذاء ملمعا، في حين بدت ماركل بهيئة أنيقة للغاية ترتدي قبعة جميلة وفستانا قدرت قيمته بـ400 جنيه إسترليني.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بأحاديث ساخرة عن حذاء هاري، حيث كتب جوسينين مونتيلا "إذا كان الأمير هاري لديه ثقب في حذائه، فما الذي يتبقى لنا نحن الفلاحين"؟
كما تساءل آخرون عما إذا كان الأمير ارتدى الحذاء بالخطأ أم أنه يكن يدري بالثقب، أو أنه علم بوجوده، لكنه ظن أن أحدا لا يمكنه ملاحظته.