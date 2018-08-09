24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0506:4113:3817:1620:2521:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مسؤول أمريكي: صفقة القرن ستكون تفصيلية (5.00)

  2. البيضاء تتراجع عن فتح أسواق نموذجية للمواشي (5.00)

  3. انهيار أسعار "الدلاح" يكبد الفلاحين خسائر كبيرة (5.00)

  4. "فيدرالية اللحوم" تثمّن ترقيم الأضاحي وتنوّه بـ"الجزّار ديَالِي" (5.00)

  5. الإحسان يخفف آلام مرضى القصور الكلوي بوزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | ثقب في حذاء الأمير يثير موجة سخرية على مواقف التواصل

ثقب في حذاء الأمير يثير موجة سخرية على مواقف التواصل

ثقب في حذاء الأمير يثير موجة سخرية على مواقف التواصل
صحف
الاثنين 06 غشت 2018 - 23:25

تداولت وسائل إعلام عدة، على نطاق واسع، صورا مفاجئة لما يكن من المتخيل أن تكون حقيقية تظهر الأمير هاري مرتديا حذاء ممزقا من الأسفل، خلال حضور برفقة زوجته ميغان ماركل حفل زفاف صديق طفولته تشارلي فان ستروبنز.

وأظهرت الصور المتداولة، وجود ثقب أسفل حذاء دوق سايكس، كما لم يكن الحذاء ملمعا، في حين بدت ماركل بهيئة أنيقة للغاية ترتدي قبعة جميلة وفستانا قدرت قيمته بـ400 جنيه إسترليني.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بأحاديث ساخرة عن حذاء هاري، حيث كتب جوسينين مونتيلا "إذا كان الأمير هاري لديه ثقب في حذائه، فما الذي يتبقى لنا نحن الفلاحين"؟

كما تساءل آخرون عما إذا كان الأمير ارتدى الحذاء بالخطأ أم أنه يكن يدري بالثقب، أو أنه علم بوجوده، لكنه ظن أن أحدا لا يمكنه ملاحظته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.