رغم فوائده.. إحذر أن ترتكب هذه الأخطاء عند الاستحمام اليومي

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هي أخطاء كثيرة يرتكبها الناس يوميا أثناء الاستحمام دون أن يدركوا مخاطرها على الصحة والبشرة. فحسب موقع "ياهو" الإلكتروني، يأتي الاستحمام بماء ساخن جدا والاستحمام مرات كثيرة في اليوم على رأس قائمة هذه الأخطاء، لأنها تجعل البشرة حساسة جدا. كما أن استعمال المنظفات للجسم أكثر من مرة في اليوم قد يجعل البشرة أكثر عرضة للإصابة.

ويؤكد ذات الموقع أن غسل الجسم أثناء الاستحمام يجب أن يكون بانتباه وحذر كبير، لأن عدم غسله بشكل صحيح قد يؤدي إلى مشاكل في البشرة نتيجة تراكم الخلايا الميتة، كما يشدد على ضرورة غسل أظافر اليدين والرجلين عند كل حمام.

وينصح موقع "ياهو" بعدم تجفيف الجسم بعد الانتهاء من الاستحمام بطريقة فظة، لما يمكن أن يسببه هذا الأمر من تجاعيد في البشرة. كما يحذر كذلك من بعض المنتجات المنظفة التي قد تكون خطيرة على البشرة وبالتالي على الصحة، لذلك ينصح باختيار منتجات موثوق فيها وعدم تبديلها كثيراً.

من الأخطاء التي يرتكبها الناس أيضا عند كل حمام، حسب موقع ياهو، إزالة الشعر من الجسم تحت الماء، ووضع "ماسكات" للوجه مباشرة بعد الحمام، هي عادات قد تسبب التجاعيد بسرعة، لذلك يجب القيام بهذين الأمرين قبل الاستحمام، حماية للبشرة.

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