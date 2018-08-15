هذه العادات اليومية الخمسة قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة على الصحة

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قائمة الأخطاء الصحية التي يتبعها بعض الناس تتصدرها عادة غسل الأسنان مباشرة بعد تناول الفطور. تلك العادة قد تؤدي إلى إتلاف اللثة، بحسب موقع "Top santé" الإلكتروني. لذلك يقترح الموقع القيام بعملية المضمضة بالماء فقط. وانتظار ثلاثين دقيقة قبل غسل الأسنان بالفرشاة، كما ينصح بتناول علكة بدون سكر.

وحسب ذات الموقع، فإن دراسة قامت بها جامعة كاليفورنيا أكدت أن تمضية بعض الوقت في سيارة بنوافذ مفتوحة يؤدي إلى استنشاق 45 في المائة من الملوثات التي قد نتستنشقها في يوم واحد. لذلك يُستحسن غلق النوافذ أثناء قيادة السيارة.

ويُعتبر نشر الملابس في الداخل أمرا غير صحي. لذا ينصح الموقع بتجنبها. حيث أن نشر الملابس المبللة في الداخل قد يؤدي إلى التصاق الجراثيم بها. وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض كالحساسية والضيقة، لذلك يفضل نشر الملابس في الهواء الطلق.

وبالإضافة إلى هذه العادات، يُنصح بعدم وضع الطعام في آنية من بلاستيك وتسخينه في "الميكروويف"، لأن المواد البلاستيكية تتضمن مكونات متبخرة، والكثير من المكونات الكيميائية الأخرى، التي قد تمتزج بالطعام بعد وضعها في درجة حرارة مرتفعة، وقد تسبب في الإصابة بالسرطان. لذلك يُفضل وضع الطعام في آنية من الزجاج أو الخزف.

وتبقى قراءة الرسائل الإلكترونية قبل النوم عادة سيئة تُخل بالنوم الصحي. لذلك ينصح موقع "Top santé" بإطفاء كل الشاشات كالهاتف الذكي والكمبيوتر والتلفاز مع الساعة التاسعة ليلا، وكذا بعشرين دقيقة من القراءة في كتاب قبل الخلود للنوم.

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