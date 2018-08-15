24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:11
|06:46
|13:37
|17:14
|20:19
|21:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مغاربة في "تشابولات" إسبانيا .. حيثُ يتكسر الحلم الأوروبي
- البراهمة: "البيجيدي" يخدم السلطوية .. والخلل في السياسة الاقتصادية
- عن هلال المشرق والمغرب
- مواد سهلة التعفن ترفع حالات التسمم الغذائي في فصل الصيف
- هل ينْجحُ كولر في جمع الجزائر والمغرب حول طاولة واحدة؟
- بين الفتاوى والآراء .. "كريدي الحولي" يقسم بارزين في الحقل الديني - (87)
- هل ينْجحُ كولر في جمع الجزائر والمغرب حول طاولة واحدة؟ - (82)
- قرار مغربي يكبد إسبانيا خسائر بـ 100 مليون أورو في مليلية - (71)
- التحكم في مستوى المديونية يدفع العثماني إلى اتخاذ خيارات تقشفية - (67)
- انتقادات حقوقية تُلاحقُ ترحيل مهاجرين أفارقة من شمال المملكة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تجد صعوبة في ذلك.. إليك الطريقة المثلى للاستيقاظ باكرا بكل سهولة
يعتبر الوعي بأهمية الاستيقاظ باكراً في الصباح القاعدة الأولى من أجل النهوض بسهولة من الفراش، حسب موقع "ياهو" الإلكتروني. كما أن النهوض في نفس الساعة يومياً يبرمج العقل على الاستيقاظ من النوم في تلك الساعة بالذات ودون الحاجة إلى منبه.
ويقترح ذات الموقع إبقاء المنبه بعيداً، لأن صوته المزعج سيجعلك تنهض لإطفائه، وبالتالي لن تعود إلى فراشك. كما ينصح بالقيام ببعض التمارين الرياضية السهلة بعد النهوض مباشرة.
ويحذر الموقع من تناول الطعام قبل النوم، لأنه يجعلك تتثاقل في النهوض من الفراش في الصباح. كما يحذر أيضاً من النوم مبكراً جداً تحت وقع التعب والإجهاد، إضافة إلى اقتراح شرب كوب من الماء قبل النوم وترك قنينة الماء قرب السرير حتى لا تضطر إلى النهوض إلى المطبخ في الليل، لأن ذلك قد يقطع عليك نومك ويصيبك بالأرق.