تجد صعوبة في ذلك.. إليك الطريقة المثلى للاستيقاظ باكرا بكل سهولة

DW عربية*

يعتبر الوعي بأهمية الاستيقاظ باكراً في الصباح القاعدة الأولى من أجل النهوض بسهولة من الفراش، حسب موقع "ياهو" الإلكتروني. كما أن النهوض في نفس الساعة يومياً يبرمج العقل على الاستيقاظ من النوم في تلك الساعة بالذات ودون الحاجة إلى منبه.

ويقترح ذات الموقع إبقاء المنبه بعيداً، لأن صوته المزعج سيجعلك تنهض لإطفائه، وبالتالي لن تعود إلى فراشك. كما ينصح بالقيام ببعض التمارين الرياضية السهلة بعد النهوض مباشرة.

ويحذر الموقع من تناول الطعام قبل النوم، لأنه يجعلك تتثاقل في النهوض من الفراش في الصباح. كما يحذر أيضاً من النوم مبكراً جداً تحت وقع التعب والإجهاد، إضافة إلى اقتراح شرب كوب من الماء قبل النوم وترك قنينة الماء قرب السرير حتى لا تضطر إلى النهوض إلى المطبخ في الليل، لأن ذلك قد يقطع عليك نومك ويصيبك بالأرق.

* ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية