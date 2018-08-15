هذه 7 أخطاء ترتكبها النساء دون أن تنتبهن لخطورتها

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هي سبعة أخطاء صغيرة ولكن الكثيرين لا يعون مخاطرها الجمة، خصوصا على صحة المرأة، كما ذكر موقع "Top Santé" الإلكتروني المتخصص بشؤون الصحة:

1ـ الإنصات إلى الموسيقى في الشارع: صحيح أن الكثير من الناس يفضلون سماع الموسيقى في الشارع على سماع ضجيج السيارات، وصحيح أن الموسيقى تساعد على الاستيقاظ جيدا والتخلص من مخلفات النوم، لكن قد تكون لها مخاطر حقيقية على الأذن، خصوصا إن كنت متعودة على الرفع من الصوت من أجل عدم سماع الضجيج الخارجي. وهو أمر قد يؤدي إلى فقدان حاسة السمع.

2ـ استعمال العدسات اللاصقة يوميا: هناك الكثير من النساء اللواتي ينزعجن من وضع النظارات، فيستبدلنهن بالعدسات اللاصقة، هذه الأخيرة لا يُنصح استعمالها يوميا، لما يمكن أن تسببه من مخاطر على العينين، إذ تؤدي العدسات اللاصقة إلى جفافهما. لذا فمن الأفضل استبدالهما بالعدسات الدائمة لأنها تقلل من خطر الإصابة.

3ـ النوم أقل من 8 ساعات يوميا: أثبتت دراسة بالولايات المتحدة الأمريكية أن النساء اللواتي ينمن أقل من 8 ساعات يوميا مهددات بالإصابة بمرض القلب بعد سنوات. وأثبتت دراسات أخرى أن النساء اللواتي لا ينمن بشكل كاف معرضات لزيادة الوزن.

4ـ تناول سلطات غير صحية: الكثير من الفتيات يرغبن في فقدان الوزن أو الحفاظ على رشاقتهن، لذلك يلجأن إلى استهلاك أنواع مختلفة من السلطات وبكثرة. ولكن قد تحتوي السلطات التي يطلبنها في المطاعم على مواد غير صحية، لذلك ينصح استهلاك سلطات الطون وفواكه البحر، لأنها أفضل للصحة.

5ـ تقليد الأصدقاء: الكثير من الناس لهم قابلية لتقليد أصدقائهم والأخذ بعاداتهم. فقد أكدت دراسة أمريكية أنه إذا ازداد أحد في الوزن، هناك قابلية 57 في المائة أن يزيد أيضا وزن صديقه المقرب. لذلك يُنصح بمصاحبة أصدقاء لديهم عادات جيدة، كأن ترافقهم مثلا في تمارين الرياضة.

6ـ يجب زيارة طبيب الأسنان: فتنظيف الأسنان يوميا لا يكفي للتخلص من الأوساخ، خصوصا لمن تريد الحفاظ على جمال ابتسامتها.

7ـ الكثير من النساء لا ينصتن إلى متطلبات أجسادهن: لا تهتم الكثير من النساء لأجسادهن ولتعبهن، ثم يبدأن مع الوقت في التعود على تحمل آلامهن. هذه الآلام يمكن أن تتطور إلى إجهاد شديد أو إلى مرض أكثر خطورة. لذلك يستحسن زيارة الطبيب من وقت لآخر للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

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