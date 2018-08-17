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كُتّاب وآراء
أردوغان يرزق بحفيد سابع
رُزق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بحفيد سابع.
وأفاد مراسل الأناضول، أن نجل الرئيس التركي، نجم الدين بلال، وعقيلته "ريان"، رُزقا صباح اليوم بمولودة، أسمياها "فاطمة سراء".
وبذلك يصبح لدى نجم الدين بلال، 3 أبناء، هم إلى جانب المولودة الجديدة، "عمر طيب"، و"علي طاهر".
وولدت "فاطمة سراء"، في مستشفى "ماديبول ميغا بغجيلار"، بإسطنبول، وهي بصحة جيدة.
وفي تصريح له، أعرب نجل أردوغان، عن سعادته باستقبال المولودة الجديدة، متمنيا أن تكون ذرية صالحة وخادمة لوطنها وأمتها ودينها.