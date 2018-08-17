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الرئيسية | منوعات | أردوغان يرزق بحفيد سابع

أردوغان يرزق بحفيد سابع

أردوغان يرزق بحفيد سابع
هسبريس - الأناضول
الجمعة 17 غشت 2018 - 11:58

رُزق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بحفيد سابع.

وأفاد مراسل الأناضول، أن نجل الرئيس التركي، نجم الدين بلال، وعقيلته "ريان"، رُزقا صباح اليوم بمولودة، أسمياها "فاطمة سراء".

وبذلك يصبح لدى نجم الدين بلال، 3 أبناء، هم إلى جانب المولودة الجديدة، "عمر طيب"، و"علي طاهر".

وولدت "فاطمة سراء"، في مستشفى "ماديبول ميغا بغجيلار"، بإسطنبول، وهي بصحة جيدة.

وفي تصريح له، أعرب نجل أردوغان، عن سعادته باستقبال المولودة الجديدة، متمنيا أن تكون ذرية صالحة وخادمة لوطنها وأمتها ودينها.

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