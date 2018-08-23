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كُتّاب وآراء
ما السر وراء شبابها؟! في الخمسينات وتبدو كأنها في العشرينات
هالي بيري، ممثلة أميركية شهيرة حازت على أهم الجوائز العالمية، أبرزها جائزة الأوسكار عام 2002 كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم كرة الوحش، كما حصلت على جائزتي غولدن غلوب والإيمي كأفضل ممثلة عام 2000 عن دورها في الفيلم التلفازي. هي من مواليد 14آب 1966، أي أن عمرها الحالي 52 عاماً، ولكن عند رؤيتها أو تصفّح حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتقد للوهلة الاولى أن عمرها 25 عاماً! واللافت في الأمر أنه لا يبدو على وجهها قيامها بعمليات تجميلية كثيرة كباقي المشاهير في عمرها، بل ما زالت تحافظ على جمالها الطبيعي تماماً كما كانت، فما سرها؟
في الواقع، بيري تشرح بالتفاصيل كيفية محافظتها على مظهرها الشبابي، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام والذي يتابعه أكثر من 3 ملايين شخص. والسر في شكلها يكمن في الرياضة واليوغا، بحيث تشارك مع محبيها ومعجبيها ما تسميه "Fitness Friday" الذي تعرض من خلاله مختلف أوضاع اليوغا والتأمل التي تمارسها، بالإضافة الى التدريبات الرياضية عبر حمل الأوزان والملاكمة. وتقول بيري لجمهورها: "الصحة الجيدة والعافية هي ما يميز الجمال الحقيقي، عالم الجمال يتطور باستمرار، ولكن المهم هو بناء علاقة عميقة بين الصحة والعافية والجمال". وتنشر هالي العديد من الصور التي تظهر فيها وهي تقوم بممارسة حركات اليوغا والتمدد، بالإضافة الى أنواع عديدة من الرياضة، وما يلفت متابعيها أنها لا تضع المكياج أبداً ولم تخضع كما يبدو لعمليات تجميل ظاهرة.
فهل تعتقدون فعلاً أن الرياضة واليوغا والتأمل هي السر الحقيقي للمحافظة على الجمال الطبيعي وعلى المظهر الشبابي بعيداً من عمليات التجميل التي باتت تؤدي الى نتائج عكسية؟