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كُتّاب وآراء
أول متحول جنسيا حكما لكرة القدم.. تعرف على قصته
لوسي .. هو الاسم الجديد لأول حكم متحوّل جنسيّاً في مباريات كرة القدم، والذي سيخوض تجربة التحكيم في أولى مبارياته باسم لوسي الأسبوع المقبل. ووافق اتحاد كرة القدم في بريطانيا، على إدراج نيك كلارك ذي الـ 46 عاما، ضمن قائمة حكام مباريات كرة القدم، ليصبح أول حكم مباراة "متحوّل جنسيًّا" في تاريخ كرة القدم، على الأقل بشكل علني.
وقال كلارك أو لوسي بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية: "سأُعرف في الوسط الرياضي باسمي الجديد "لوسي" المشكلة الوحيدة تكمن بردود الفعل العدوانية من المشجعين تجاهي، الأسبوع المقبل سأقوم بتحكيم أولى مبارياتي".
وأضاف: "كتمت هذا السر طيلة حياتي، وحان الوقت لكي يعرف الناس من أكون" مشيراً بقوله: "أفهم أنهم سيصابون بالصدمة حينما أركض على أرضية الملعب".
وللعلم، فإن كلارك أو من بات يعرف بـ اسم "لوسي"، متزوج ولديه ثلاثة أطفال، حيث اكتشفت الزوجة مؤخرا بأن حقيقة كلارك هو أنّه امرأة عاشت في جسد رجل لسنوات عديدة. ولم تعارض تحول زوجها إلى الجنس الآخر، مشيرة إلى أنّها تعتقد أنّ اعتراف زوجها سيجعل مستقبلها مشرقاً بشكل أكبر.