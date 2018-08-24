احذر من أن تفعل أحد هذه الأشياء السبعة قبل النوم

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أن تذهب باكراً إلى السرير لا يعني أنّك ستنام باكراً، إذ أن المسألة أكبر بكثير مما تتصور، والحقيقة أن التحضير لنوم باكر وصحي يبدأ منذ اللحظة التي تغرب فيها الشمس. وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن هنالك 7 سلوكيات خاطئة يقوم بها الكثيرون قبل ساعات قليلة من نومهم، تتسبب لهم بالأرق وعدم القدرة على الخلود للنوم سريعاً والتي ننقلها لكم على شكل نصائح يمكن أن تساعدكم.

1- استعمال الأجهزة الذكية

لا تستخدم أي جهاز ذكي وأنت في الفراش، حيث تؤكد الدراسات أن الضوءين الأزرق والأبيض المنبعثين من الشاشات الرقمية يمنعان الدماغ من إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يتيح لجسمك التعرف إلى التوقيت الصحيح للنوم.

2- حبوب منومة

لا تتعاطَ حبوباً منومة، ما لم تكن تعاني بالفعل من أرق، إضافة إلى أهمية استشارة طبيب. فالحبوب المنومة لها آثار جانبية تتعلق بضعف العضلات والذاكرة، كما أن تعاطيها قد يتحول إلى إدمان يصعب التخلص منه لاحقاً، حيث إنّك لن تستطيع النوم بدونها فيما بعد

3- الكحوليات

لا تتناول الكحوليات قبل النوم، فهي وإن يمكن أن تشعرك بالنعاس قليلاً، فإنها ستوقظك في منتصف النوم بعد أن تكمل المعدة دورة هضمها.

4- السرير للنوم فقط

لا تشغل نفسك وأنت بالسرير بما يجب أن تنشغل به وأنت في مكتبك، فالسرير ليس مكاناً للعمل. وينصح الخبراء بأن تكون غرفة النوم للنوم فقط ليس إلا.

5- الكافيين والمنبهات

احرص على الابتعاد عن الكافيين بعد الخامسة مساء، حيث وجدت إحدى الدراسات أن تناول 400 ميلغرام من الكافيين قبل ست ساعات من النوم يجعل النوم مضطرباً. كما أن من يتناولون الكافيين قبل ساعات قليلة من الذهاب إلى السرير يحظون بساعات نوم غير كافية.

6- الطعام الدسم

تجنب الوجبات الدسمة قبل النوم، إذ إن هذا التصرف من شأنه أن يضر بجودة النوم سواء من ناحية عدد الساعات أو الاستيقاظ بين الفينة والأخرى.

7- الرياضة الليلية

لا تمارس الرياضة قبل النوم. فقد أثبتت دراسات عدة أن ارتفاع درجة حرارة الجسم التي يكتسبها الشخص من لعب تمارين رياضية تعيق الجسم عن النوم. وينصح الخبراء بتمارين خفيفة من قبيل اليوغا التي تساعد على الاسترخاء.