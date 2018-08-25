هل بلغت الثلاثين؟ هذه النصائح تهمّك إذن

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درس موقع Business Insider الإجابات التي أوردها المتابعون لأسئلة من نحو "ما هو أكبر خطأ اقترفته في عمر الثلاثين وما هي الدروس التي تعلمتها؟" و"إذا نظرت إلى الوراء، ماذا كنت تحبّ أن تفعل في عمر الثلاثين ولم تفعله؟"، إضافة إلى تحليل ما طرحه مارك مانسون عن "10 دروس في الحياة للتفوق في سنّ الثلاثين". وقد جمع الموقع أهم الأجوبة التي وردت عن أشخاص تخطوا الأربعين عاماً ليقترح أهم ما على الإنسان تغييره في عاداته حين يبلغ في العقد الثالث من العمر.

قضاء الوقت مع من نحبّ

عليك بذل جهدك لقضاء الوقت مع من تحب، خصوصاً الأشخاص الذين يحترمونك فعلاً ويقدّرون عطاءاتك أو أهلك وأفراد عائلتك الذين قد تخسرهم في أي وقت. استمتع بوقتك مع أولئك الأشخاص، ففي هذا العمر لن تعود مجبراً على الجلوس مع من لا يتلاءمون مع شخصيتك كما كان حالك في العشرينات. "لا تنفق كل وقتك في العمل بل اجعل لك ذكريات جميلة، إذ يصعب بناء العلاقات المتينة كلما تقدمت في العمر" يقول مايكل دوريان باخ، المصمم المنتج في شركة "#مايكروسوفت".

اطمح أكثر

في العشرين غالباً ما يطمح الشباب إلى تحقيق أحلامهم، غير أنهم في نهاية المطاف يجبرون على القبول بوظيفة ثابتة تخفف من حماستهم. ربما من أكبر الاخطاء التي يقوم بها الثلاثيون أنهم يصبحون "مدمنين على راتب شهري"، بمعنى أنهم يختارون الأمن الوظيفي على حساب المهنة التي يحبونها. لكن لا شيء مستحيل فإن المصممة الشهيرة #فيرا_وانغ، على سبيل المثال، دخلت عالم الأزياء بعد الأربعين وهي اليوم إحدى أفضل المصممين في العالم.

اتخذ قرارك في شأن إنجاب الأطفال

ليس المقصود أن الجميع يجب أن يكون لديهم أطفال في هذا العمر. لكن البعض لديه اعتقاد خاطئ في أن الأطفال سيصبحون عبئاً إضافياً وسيمنعونهم من التمتع بحياتهم وأنهم سيكبرون سناً. غير أن هذه الفكرة سيئة إذ لا يجب تأجيل رغبتكم في أن يكون لديكم أطفال بل ابحثوا عن الوضع المثالي قبل فوات الاوان. فإنجاب الأطفال ليس نهاية الحياة الاجتماعية بل له انعاكاسات ايجابية عليها.

امنح صحتك اهتماماً خاصاً

تعتبر ممارسة الرياضة استثماراً على المدى الطويل. إذ يجب اتباع نظام غذائي متوازن والقيام بالنشاطات الرياضية بشكل منتظم وفي سنّ باكرة. إذ إن من يحظون بنمط حياة صحي ويجعلون ذلك من أولوياتهم فإنهم سيتمتعون بصحة جيدة خلال الثلاثين وما بعدها. اعتمد إذاً الأسلوب الوقائي قبل أن تصيبك المشاكل الصحية ولتكن الرياضة مقدسة في حياتك.