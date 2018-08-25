نقصان فيتامين B12.. ماذا يفعل بجسمك؟

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تحولت أظافر يدي وقدمي طفل هندي يبلغ من العمر 12 عاماً إلى اللون الأزرق، بسبب نقص فيتامين بي 12، وهي حالة شائعة لدى النباتيين.

واكتشف الأطباء أن الطفل الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان يُعاني من نقص فيتامين بي 12، على الرغم من عدم اتباعه أية حمية نباتية. وهذا الفيتامين مهم لوظائف المخ والجهاز العصبي ويلعب دورا في تنظيم المزاج.

وعادة ما يكون الأشخاص النباتيين أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض نتيجة نقص فيتامين بي 12، الموجود بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية مثل البيض والحليب والجبن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان المريض لاحظ تغيراً تدريجياً في لون أظافر يديه وقدميه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وطلب المساعدة من الأطباء في مسقط رأسة بمدينة شانديغار على بعد 162 ميلاً شمال نيودلهي.

وأكد الفتى أنه لم يتعرض لأية أصباغ أو كدمات غيرت لون أظافره، كما أنه لا يتبع أي نظام غذائي نباتي، غير أن الفحوصات، أظهرت أنه يعاني من نقص شديد في فيتامين بي 12، وهذا ما تسبب بتحول أظافره إلى اللون الأزرق.