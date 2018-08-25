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كُتّاب وآراء
نسيت زوجته وضع السكر في الشاي فقام بذبحها!!
أنهى مواطن مصري ثلاثيني حياة زوجته بسبب نسيانها وضع السكر في كوب الشاي. وألقت الشرطة القبض على الزوج المتهم، وتبيّن أنه نحر زوجته بسكين المطبخ، وذلك بسبب نسيانها وضع السكر في كوب الشاي.
الحادثة التي وقعت بمحافظة القليوبية شرق النيل، كشف عنها بعد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بوصول إشارة من مستشفى قليوب العام، باستقبال جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر.
وبعد العمل على كشف ملابسات الجريمة ليتبين بعد التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفية ويدعى نادر سراج يبلغ من العمر 35 سنة ومقيم بقرية "ميت نما" بقليوب، وأن سبب ارتكاب الواقعة، قيام الزوجة بإعداد كوب شاي له بناء على طلبه، وعندما اكتشف الزوج أن كمية السكر بالشاي قليلة، قام بسبها فنشبت بينهما مشاجرة، قام على إثرها الزوج بطعنها في رقبتها طعنة أودت بحياتها. لتنقل الى مستشفى النيل بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.