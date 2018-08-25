بعد مرور 10 سنوات.. رونالدو يكشف هذا السر!

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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بأنه يدين بالفضل في تعلمه كيفية التحرك داخل الملعب ومواجهة المنافسين لمدربه السابق الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون.

وقال رونالدو في تصريح لصحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الخميس ونقلته "روسيا اليوم": "في بداية مسيرتي كان أليكس فيرغسون مهما للغاية بالنسبة لي، لأنني انضممت من سبورتنغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد، وكانت العقلية البرتغالية مسيطرة علي".

وأوضح الدون البرتغالي: "علمني فيرغسون كيف أسقط في الوقت المنافس داخل الملعب، ففي الدوري الإنجليزي لا يسقط اللاعبون بسهولة، إنهم أقوياء. كما قلت في عدة مرات، لقد علمني كل شيء وكان كأب لي، لقد ساعدني كثيرا في مانشستر يونايتد".

يذكر أن كريستيانو رونالدو انتقل من سبورتينغ إلى مانشستر يونايتد عام 2003، ومنه إلى ريال مدريد في العام 2009، وانضم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إلى يوفنتوس.