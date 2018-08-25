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الرئيسية | منوعات | بسبب شخير زوجته.. اتصل بالشرطة!

بسبب شخير زوجته.. اتصل بالشرطة!

بسبب شخير زوجته.. اتصل بالشرطة!
صحف
الجمعة 24 غشت 2018 - 00:27

اتصل زوج بريطاني محروم من النوم بالشرطة، للإبلاغ عن شخير زوجته، ونشرت الشرطة مقطعاً صوتياً لحث السكان على ترك رقم الطوارئ للحالات الضرورية.

وفي المكاملة التي صنفتها الشرطة ضمن المكالمات المزعجة، قال الزوج إن صوت شخير زوجته يشبه صوت الدراجة النارية، ولا يعلم ما الذي يفعله لإيقافها عن الشخير.

وأجاب الضابط المناوب، أن هذا الأمر لا يخص الشرطة، وعليه محاولة الحصول على مساعدة طبية، بعد استيقاظ زوجته من النوم، بحسب موقع مترو البريطاني.

وليست هذه المرة الأولى التي تتلقى الشرطة البريطانية مكالمات مزعجة من هذا القبيل، حيث سبق وأن اتصل أحد الأشخاص للإبلاغ عن إصابة بطة، واتصل فتى يطلب من الشرطة الاتصال بوالدته، بعد نفاذ رصيد هاتفه.

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