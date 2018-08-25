24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:53
|13:35
|17:09
|20:07
|21:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- النصيري يتعهد بتقديم أقصى ما لديه مع ليغانيس
- "أولمبياد تيفيناغ" .. مسابقة إملاء باللغة الأمازيغية
- "القانون الإطار للتربية" يضع العربية لغة أساسية للتدريس بالمغرب
- تشكيل الحكومة يؤجج "الصراع" الأمريكي الإيراني على العراق
- عريقات يطالب بمعاقبة إسرائيل بسبب الاستيطان
مغربيات يتخلين عن "الهيضورات" .. ملايين الأطنان تضيع بالنفايات (5.00)
العفو الملكي يفتحُ أبواب المصالحة أمام معتقلي "السلفية الجهادية" (5.00)
- يساريون يربطون التجنيد الإجباري بـ"تأديب المحتجين" وإلهاء العاطلين - (96)
- "القانون الإطار للتربية" يضع العربية لغة أساسية للتدريس بالمغرب - (90)
- مصرع ستة أشخاص في حادثة سير بين الدار البيضاء وبرشيد - (76)
- هذه خلفيات توالي الإقالات في صفوف جنرالات الجيش بالجزائر - (66)
- حكومة مدريد تردّ على "حصار مليلية" .. وسانشيز يزور المملكة - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بسبب شخير زوجته.. اتصل بالشرطة!
اتصل زوج بريطاني محروم من النوم بالشرطة، للإبلاغ عن شخير زوجته، ونشرت الشرطة مقطعاً صوتياً لحث السكان على ترك رقم الطوارئ للحالات الضرورية.
وفي المكاملة التي صنفتها الشرطة ضمن المكالمات المزعجة، قال الزوج إن صوت شخير زوجته يشبه صوت الدراجة النارية، ولا يعلم ما الذي يفعله لإيقافها عن الشخير.
وأجاب الضابط المناوب، أن هذا الأمر لا يخص الشرطة، وعليه محاولة الحصول على مساعدة طبية، بعد استيقاظ زوجته من النوم، بحسب موقع مترو البريطاني.
وليست هذه المرة الأولى التي تتلقى الشرطة البريطانية مكالمات مزعجة من هذا القبيل، حيث سبق وأن اتصل أحد الأشخاص للإبلاغ عن إصابة بطة، واتصل فتى يطلب من الشرطة الاتصال بوالدته، بعد نفاذ رصيد هاتفه.