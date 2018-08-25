8 فوائد غير متوقعة للساونا!

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انتشرت ثقافة الساونا في جميع أنحاء العالم في العصر الحديث بسبب الاعتراف بالمزايا الصحية التي تقدمها، وهي عبارة عن حمامات بخار في حجرات صغيرة أو غرف مصممة خصيصًا لجلسات العلاج بالحرارة، والتي يمكن أن تكون جافة أو رطبة.

وفيما يلي مجموعة من الفوائد غير المتوقعة لجلسات الساونا، بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني:

1- التخلص من السموم

واحدة من الطرق التي يزيل بها الجسم البشري السموم من الجسم هي من خلال العرق. التعرق العميق وسيلة فعالة للغاية لإزالة السموم التي قد يمتصها الجسم بعدة طرق. والساونا تفعل ذلك بالضبط.

في جلسات الحرارة الشديدة في الساونا، يتخلص الجسم من كميات كبيرة من العرق، مما يساعد على طرد السموم بطريقة مميزة

2- خسارة الوزن الزائد

يعتبر علاج الساونا طريقة رائعة لفقدان الوزن بأقل جهد ممكن. وخلال حمام الساونا، يزيد معدل ضربات القلب بشكل كبير بسبب الحرارة الجافة.

تقترح المعايرات العلمية أن جلسة لمدة 20 دقيقة بحرارة 170 درجة فهرنهايت تحرق أكثر من 500 سعرة حرارية، وتسرع عملية التمثيل الغذائي في الجسم بطريقة مماثلة للطريقة التي يتم بها ممارسة الرياضة البدنية وهي طريقة رائعة للحفاظ على الوزن المثالي.

3- تعزيز جهاز المناعة

تساعد جلسات الساونا على إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعد من أهم أسلحة الجسم لمكافحة العدوى والأمراض.

وبما أن المستخدمين المنتظمين للساونا لديهم عدد أعلى من خلايا الدم البيضاء، فهم يحافظون على صحتهم، ويمكنهم الشفاء من الأمراض بشكل أسرع.

4- تعزيز التفاعل الاجتماعي

توفر الساونا وسيلة رائعة للتفاعل الاجتماعي بين الأصدقاء والأقارب، حيث تساعد على التقارب وتبادل الآراء والخبرات في أجواء صحية سليمة.

5- تسحين الأداء خلال رياضات التحمل

يزيد الاستخدام المنتظم للساونا من عتبة تحمل الحرارة. وهذا يؤدي إلى تحسين القدرة على تحمل الرياضات القاسية، حيث أن مستخدمي الساونا المنتظمين يتمتعون بمستوى أعلى من تحمل الحرارة وبالتالي، يشعرون بتعب أقل ويحافظون على مستوى طاقتهم على مدى فترة طويلة من الزمن، مما يحسن الأداء.

6- تحسين مظهر الشعر

لدينا غدد خاصة تسمى الغدد الدهنية على فروة الرأس، والتي تطلق المركبات التي تساعد في ترطيب وتنعيم شعرنا. وينشط قضاء بعض الوقت في الساونا هذه الغدة، والتي ستقوم بعد ذلك بإطلاق هذه المركبات المفيدة، مما يساعد على جعل الشعر يبدو رائعا.

7- التعافي بعد الرياضة

في أيامنا هذه، يوجد الكثير من صالات الألعاب الرياضية التي تحتوي على ساونا، وهناك الكثير من الأسباب الوجيهة لذلك. حمامات البخار هي طريقة فعالة للغاية للتعافي من التدريبات. ويتم التخلص من النفايات الأيضية أثناء التعرق في الساونا ويزداد تدفق الدم إلى العضلات المتعبة.

8. حمامات الساونا تساعدك على أن تبدو أصغر سنا

كونه أحد أعظم أعضاء الجسم، يحتاج الجلد أيضًا إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتعتبر الساونا طريقة رائعة لممارسة الرياضة.

ومع تقدمنا في العمر، تتراكم المزيد من الخلايا الميتة على مسام جلدنا، حيث يصبح الجلد أقل مرونة، وتعمل بعض الجلسات في الساونا على تحسين تدفق الدم إلى بشرتنا، مما يساعد على نمو جلد جديد ويزيل جميع الخلايا الميتة المتراكمة في السابق.