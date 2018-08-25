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الرئيسية | منوعات | جون مكين يقرر وقف علاجه من سرطان المخ

جون مكين يقرر وقف علاجه من سرطان المخ

جون مكين يقرر وقف علاجه من سرطان المخ
وكالات
الجمعة 24 غشت 2018 - 17:01

قالت أسرة السناتور الجمهوري جون مكين في بيان اليوم، إن مكين قرر أن يتوقف عن العلاج الطبي لنوع شرس من سرطان المخ بعد عام من إعلان إصابته بالمرض.

وقالت الأسرة: "فاق جون التوقعات في صموده" مضيفة أن تطور المرض وعمر مكين الذي بلغ 81 عاماً دفعاه للتوقف عن تلقي العلاج من سرطان المخ.

وأضافت: "بقوة إرادته، اختار الآن أن يتوقف عن تلقي العلاج الطبي".

ومثل مكين ولاية أريزونا في مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس الأمريكي لمدة 35 عاماً. ونجا من معسكر اعتقال أثناء حرب فيتنام.

وسعى مكين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له للرئاسة في عام 2000، لكنه خسر لصالح جورج بوش الابن. ونال الترشيح في عام 2008 لكنه هزم في الانتخابات أمام باراك أوباما.

وتتسم علاقته بالرئيس دونالد ترامب بالعداء الشديد. وانتقد مكين الشهر الماضي قمة ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأصدر بياناً وصف فيه المؤتمر الصحفي المشترك بين الزعيمين بأنه "أسوأ أداء لرئيس أمريكي تعيه الذاكرة". وقال إن ترامب "لم يكن قادراً على مواجهة بوتين فحسب بل ولم يكن راغباً في ذلك".

وقالت مصادر مقربة من مكين، إنه لن تتم دعوة ترامب لحضور جنازة السناتور مكين.

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