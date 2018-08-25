بعيدا عن المصارعة.. هكذا يعيش "أندرتيكر" حياته

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يعتبر أندرتيكير واحداً من أعظم المصارعين حول العالم وأكثرهم شهرة، فلهذا الرجل كاريزما خاصة وستايل مرعب أحبه عشاقه. فهو الرجل الحانوتي الذي يظهر ويختفي حينما يشاء على الحلبة ما جعله مثالاً أعلى للعديد من الشباب الذين يحاولون تقليده بشتى الطرق، لكن هل تسأل أحدهم كيف يعيش هذا الرجل خارج الحلبة؟ هذا ما سنشرحه لكم في هذا المقال.

خارج الحلبة أندرتيكير يعيش حياة كما بقية البشر فهو لا ينام بين القبور كما يظن البعض، ويعمل في مجال العقارات، وقد دخل هذا المجال مع شريك له يدعى "سكوت إيفرهارت" وشيد معه مبنى في "لوفلاند" في "كولورادو" وبلغت تكلفته 2.7 مليوني دولار أمريكيّ.

من بين الامور التي ساهمت بزيادة شهرته هي مسألة مشاركته في تجارب في مجال التمثيل، أبرزها عام 1991 في فيلم "Suburban Commando" إضافة إلى ظهوره في عدة أدوار كضيف شرف، كما انه شارك في بعض البرامج الرياضية.

لم تكن المصارعة هي الرياضة الاحب الى قلبه، فأسطورة WWE، كان يحب لعبة كرة السلة في صغره، لكنه انقطع عنها. أما اليوم فبالاضافة الى ممارسته المصارعة فهو يحب الفنون القتالية المختلطة وكرة القدم الأمريكية. لكن رياضته المفضلة هي الغولف حيث إنه كان يفكر باحترافها، والانضمام إلى الاتحاد الخاص باللعبة.