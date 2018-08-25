24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:53
|13:35
|17:09
|20:07
|21:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- غلاء الأسعار
- تطوير لقاح يحمي من سلالات الإنفلونزا المتعددة
- مسؤولة أممية تدعو إلى وقف القتال في اليمن
- قانون التجنيد يقرب إسرائيل من انتخابات مبكرة
المغرب يُشدد المُراقبة على المواد المستوردة المُعَدة لتغذية الحيوانات (5.00)
يساريون يربطون التجنيد الإجباري بـ"تأديب المحتجين" وإلهاء العاطلين (4.88)
العفو عن بارونات المخدرات يضع البوليساريو أمام فوهة الانتقادات (4.00)
العبودية الحديثة تتمدد .. ألمانيا تتحول إلى "بيت دعارة أوروبا" (2.33)
- يساريون يربطون التجنيد الإجباري بـ"تأديب المحتجين" وإلهاء العاطلين - (123)
- هل دفعت تهديدات البوليساريو المغرب إلى إعادة التجنيد الاجباري؟ - (101)
- الصيف وتزامن الأعياد الوطنية والدينية وراء فراغ "شبابيك الأبناك" - (62)
- الملك محمد السادس يعين مسؤولين كِبارا وولاة وعمالا جددا - (62)
- رصيف الصحافة: حذف حقيبة أفيلال يهدّد بتفجير الأغلبية الحكومية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بعيدا عن المصارعة.. هكذا يعيش "أندرتيكر" حياته
يعتبر أندرتيكير واحداً من أعظم المصارعين حول العالم وأكثرهم شهرة، فلهذا الرجل كاريزما خاصة وستايل مرعب أحبه عشاقه. فهو الرجل الحانوتي الذي يظهر ويختفي حينما يشاء على الحلبة ما جعله مثالاً أعلى للعديد من الشباب الذين يحاولون تقليده بشتى الطرق، لكن هل تسأل أحدهم كيف يعيش هذا الرجل خارج الحلبة؟ هذا ما سنشرحه لكم في هذا المقال.
خارج الحلبة أندرتيكير يعيش حياة كما بقية البشر فهو لا ينام بين القبور كما يظن البعض، ويعمل في مجال العقارات، وقد دخل هذا المجال مع شريك له يدعى "سكوت إيفرهارت" وشيد معه مبنى في "لوفلاند" في "كولورادو" وبلغت تكلفته 2.7 مليوني دولار أمريكيّ.
من بين الامور التي ساهمت بزيادة شهرته هي مسألة مشاركته في تجارب في مجال التمثيل، أبرزها عام 1991 في فيلم "Suburban Commando" إضافة إلى ظهوره في عدة أدوار كضيف شرف، كما انه شارك في بعض البرامج الرياضية.
لم تكن المصارعة هي الرياضة الاحب الى قلبه، فأسطورة WWE، كان يحب لعبة كرة السلة في صغره، لكنه انقطع عنها. أما اليوم فبالاضافة الى ممارسته المصارعة فهو يحب الفنون القتالية المختلطة وكرة القدم الأمريكية. لكن رياضته المفضلة هي الغولف حيث إنه كان يفكر باحترافها، والانضمام إلى الاتحاد الخاص باللعبة.