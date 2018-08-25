بنقرة واحدة.. هكذا تكتشف من رفضوا صداقتك على فيسبوك

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هل سبق وأرسلت طلب صداقة لشخص على فيسبوك لكنك لم تتلق الرد؟ إن لم يأتك الرد خلال أسبوع على الأكثر فعلى الأغلب أن طلبك قد رفض من قبل الطرف الآخر.

وقد تتنوع أسباب الرفض، فقد يكون الطلب مرّ على الشخص الآخر دون أن يتنبه إليه، وقد يكون الطرف الآخر شاهد الطلب ونسي الموافقة عليه.

وقد يكون الاحتمال الأصعب هو ما حدث، أي أن يكون الشخص الذي أرسلت له الطلب رفض طلبك عمدا.

بغض النظر عن سبب الرفض، هناك طريقة بسيطة جدا لمعرفة الأشخاص الذين لم يوافقوا على طلب الصداقة الذي أرسلته على فيسبوك.

أولا قم بتسجيل الدخول إلى فيسبوك، ثانيا انسخ الرابط التالي:

https://www.facebook.com/friends/requests/?fcref=tl&outgoing=1

وضعه في شريط العنوان في المتصفح ثم اضغط زر الإدخال Enter، لترى قائمة بالأشخاص الذين أرسلت لهم طلبات صداقة ولم يوافقوا عليها تحت بند Friend Requests Sent.

أخيرا، لا تحزن عند رؤية القائمة، فمن المؤكد أنك أنت شخصيا رفضت طلبات صداقة أرسلها لك آخرون.