لا تنم أبدا وشعرك مبلل.. وهذه هي الأسباب

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في سعي لكسب الوقت صباحاً يقوم كثيرون وخاصة البنات بالاستحمام أو غسل الشعر قبل الذهاب إلى النوم مباشرة، وهو ما يجعلهم ينامون بشعر مبلل، دون معرفة أن هذا الأمر له مخاطر كثيرة نقلها موقع "anews" والتي سنستعرضها لكم في ما يأتي:

الحساسية

تجذب الرطوبة مجموعة متنوعة من الكائنات الدقيقة وتعمل على تكاثرها ونموها، ويمكن أن تسبب هذه الطفيليات حساسية قوية، تؤثر على الجلد والجهاز التنفسي أيضاً.

التهابات حادة

يصبح الشعر الرطب أكثر برودة أثناء النوم، الأمر الذي يمكن أن يسبب التهاب بصيلات الشعر. وبسبب هذا، يظهر احمرار على الجلد، وخراجات، وحكة وألم. ويمكن للبرد أن يسبب التهاباً في الحلق والأذنين والأنف والجيوب الفكية.

العدوى

يشير الخبراء إلى أن الكم الكبير من البكتيريا المتراكمة في الفراش والوسائد، تبدأ بالتكاثر بشكل أكثر فعالية في بيئة رطبة. وتخلق المنشفة المبللة أو الشعر المبلل مناخاً مثاليا لنمو البكتيريا الضارة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بعدوى.

التقصّف

ينصح مصففو الشعر أن لا ينشَّف الشعر المبلل بقوة بالمنشفة وأن لا يمشَّط، لأن هذا يسبب التقصّف، عدا عن أن النوم بشعر مبلل قد يسبب جفافه وفقدانه لمعانه.

قشرة الرأس

تتضرر فروة الرأس بسبب النوم بشعر مبلل، فتظهر قشرة الرأس، وهي مشكلة يصعب التخلص منها، ولذلك من الأفضل أن لا تصل إلى هذه المرحلة بعدم النوم وشعرك مبلل ليلاً.