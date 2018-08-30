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اكتشاف طريقة لمنع الكوابيس أثناء النوم!

اكتشاف طريقة لمنع الكوابيس أثناء النوم!
وكالات
الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:34

توصل بحث علمي ياباني جديد، إلى أنه يُمكن منع الكوابيس أثناء النوم.

واكتشف العلماء، جينتين مسؤولتين عن الكوابيس والأحلام، وكلاهما يحدث أثناء النوم العميق، والمعروف أيضاً باسم حركة العين السريعة.

وتحدث حركة العين السريعة في الثدييات بما في ذلك البشر، وتلعب دوراً هاماً في تخزين الذكريات.

وأزال العلماء الجينتين المسؤولتين عن النوم العميق لدى الفئران، وفوجئوا بأنها استمرت في العيش الطبيعي، رغم أن الدراسات السابقة أشارت إلى أن النوم العميق ضروري للبقاء على قيد الحياة.

ويقول العلماء من جامعة طوكيو، إن انتزاع الجينات الوراثية المسؤولة عن الأحلام والكوابيس أثبت أن تطبيق نفس الإجراء على الإنسان يمكن أن يساهم في التخلص من الأحلام المزعجة والكوابيس.

واستناداً إلى النتائج التي توصل إليها الباحثون، والتي نشرت في مجلة "سيل ريبورتس"، يعتقد الباحثون أن نوم حركة العين السريعة قد لا يكون ضرورياً للبقاء على قيد الحياة، على الأقل لدى الحيوانات الأليفة.

ولا تزال الأبحاث الخاصة بالنوم العميق وارتباطه بالأحلام والكوابيس قيد التجربة على الفئران، في انتظار التجارب على البشر، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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