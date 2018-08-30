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الأمير تشارلز قد لا يختار اسم "تشارلز الثالث".. وهذا هو السبب

الأمير تشارلز قد لا يختار اسم "تشارلز الثالث".. وهذا هو السبب
صحف
الأربعاء 29 غشت 2018 - 18:55

توقع المتحدث السابق للقصر الملكي ومؤلف كتاب "في الخدمة مع الملكة" ديكي أربيتر أن يختار ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز اسماً مختلفاً من أسمائه الوسطى ليستخدمه كلقبه الرسمي حين يصبح ملكاً. أي أنه قد يختار واحداً من الأسماء الثلاثة "فيليب، آرثر أو جورج". وأكد ديكي في في حديثه لمجلة HELLO أن الأمير تشارلز هو أول من سيتولى العرش ملكاً لإنكلترا ورئيساً لاتحاد الكومنولث، عند وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وأشار الى أن الأمر لن يكون غريبا فقد سبقه إلى ذلك العديد من الملوك والملكات البريطانيين القيام بذلك عبر التاريخ. فبينما كان اسم والد الملكة إليزابيث ألبرت إلا انه اختار أن يسمي نفسه الملك جورج السادس – وكان معروفاً للمقربين منه باسم بيرتي. وكذلك الأمر بالنسبة للملك إدوارد السابع الذي كان اسمه أيضاً هو: ألبرت. ومن ناحية أخرى، على الرغم من أن الملك إدوارد الثامن احتفظ باسمه الأول، إلا أنه كان معروفاً دائماً لعائلته وأصدقائه باسم ديفيد، وهو اسمه الأوسط الأخير.

وإضافة الى كونه ملك بريطانيا سينال تشارلز العديد من الألقاب الأخرى المثيرة إلى جانب لقب دوق لانكستر، كالمدافع عن الإيمان، الحاكم الأعلى لكنيسة إنكلترا، رئيس الكومنولث، وملك مناطق وأقاليم أخرى. وأضاف أربيتر "تشارلز سيصبح أيضاً لورد مان ودوق نورماندي. لكن بشكل عام سيعرف فقط بالملك". ألقاب العائلة الملكية منغمسة في التقاليد ولديها مجموعة خاصة بها من العادات والقواعد.

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