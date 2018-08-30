لكل أصبع سرّه.. هذا ما يدل عليه وضع الخاتم في أحد أصابع اليد

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يعتبر وضع الخاتم في الأصابع من الأمور التي تدل على الحالة العاطفية والارتباط، بالإضافة الى دلالاتها في بعض الأحيان على شخصية الشخص وطريقه تفكيره. لكن كثيرين منا يجهلون معنى مكان الخاتم.

فيما يأتي سنقدم لكم أبرز دلالات أماكن وضع الخواتم في كل أصابع اليد:

اليد اليمنى واليسرى:

من أكثر الأماكن شيوعاً حول العالم، وضع الخاتم في الإصبع ما قبل الأخير في اليد اليمنى، وهو يدل على الخطوبة. وفي اليسرى يدل على الزواج. وترتبط هذه الظاهرة بالعادات والتقاليد والأديان.

الخنصر (الإصبع الصغير):

ينتشر أكثر عند الرجال، ويدل على الذكاء والإقناع ولفت الأنظار وطلب الاهتمام، يرتديه مثلاً من يهتمون بالأمور الفلكية وقراءة الكف.

الإصبع الأوسط:

هو أكثر الأماكن جرأة، يدل على الرجولة بشكل عام. وبسبب موقعه الوسطي بين الأصابع يرتبط بالمركزية والقوة والتوازن والمسؤولية. ليس له علاقة بالارتباط. وهو من الأقل شيوعاً في العادات والتقاليد.

السبابة (الإصبع الثاني):

كان من اكثر الأماكن شيوعاً لوضع الخاتم عند الرجال منذ مئات السنين، وهو ينتشر خاصة عند الأصغر سناً وغير المتزوجين، يدل أحياناً على الصداقة والأخوة والعضوية داخل الأسرة أو جماعة ومنظمة ما. يهدف الشخص الى إظهار الخاتم للناس، ما يعكس السلطة والقيادة في شخصيته.

الإبهام (الإصبع الأول):

تنتشر هذه الوضعية في جميع أنحاء العالم. وهي علامة على الثروة والنفوذ، وإجمالاً يكون الخاتم ضخماً. يعكس هذا المكان المكانة الاجتماعية لدى الشخص، كما يدل على الصداقة والجرأة وأحياناً على الشر.