لعشاق السفر.. هذه 7 وجهات رخيصة جدا لم تنتبه لها من قبل

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كل منا يتمنى أن يسافر حول دول العالم، لكن بالطبع يقف العائق المادي بوجهنا في معظم الأحيان، وذلك نظراً للتكاليف العالية للوجهات السياحية المهمة التي نتمنى السفر اليها. وهنا تكمن المشكلة. فليس ضرورياً أن نتوجه الى البلدان التي يسافر إليها جميع الناس، بل علينا أن نبحث عن بلاد جديدة وغير معروفة حتى تكون التكاليف أقل.

في ما يأتي سنقدم لكم أرخص الوجهات السياحية الرائعة التي يمكن أن لا تكونوا قد فكرتم فيها مسبقاً:

رومانيا

مكان يجمع التاريخ بالطبيعة الرائعة وبأسعار مقبولة، يمكنكم اكتشاف كهف سكاريسوارا وقلعة بيليس وبراكين الطين وأكثر! الأسعار: الفنادق تراوح بين 6 و11 يورو. الطعام بين 5 و11 يورو. تكاليف النقل بين 0.34 و1.1 يورو.

لاوس

بلد مناسب لأولئك الذين يحلمون بجولات وسط الطبيعة الغريبة: غابات، أنهار، جبال وشلالات. الأسعار: تنفق 9.5 يورو للتجديف 8 ساعات في كهوف فانغ فينغ. الفنادق من 4 الى 9 يورو. الطعام ابتداء من 2 يورو. أما المواصلات فتراوح بين 1.5 و6 يورو.

البرتغال

كل شيء ممكن في هذه الدولة. من الطبيعة مروراً بالتاريخ وصولاً الى السهرات على الجزر. الأسعار: الفنادق من 8 الى 16 يورو. الطعام تقريباً 7 يورو. كما يمكن تجنب دفع ثمن النقل، أو زيارة متاحف مجاناً، عبر شراء بطاقات مخصصة للسياح.

بلغاريا

منتجعات سياحية وشواطئ في كل مكان، بالإضافة الى الأماكن السياحية والتاريخية. الأسعار: فنادق مطلة على البحر ابتداء من 8 يورو وصولاً الى 15 يورو. الطعام 14 يورو تقريباً. تكاليف النقل العام بين 1 و3.5 يورو في المدن.

بيرو

بلد قديم يحافظ على تاريخه، تشعر وكأنك في كوكب آخر بسبب المناظر الطبيعية المدهشة. الأسعار: الفنادق 11 يورو. الطعام معظمه تقليدي ويراوح بين 5 و10 يورو. أما النقل العام فيراوح بين 0.4 و3 يورو والتاكسي بين 4 و8 يورو.

بولندا

تتضمن القلاع التاريخية والبحيرات الجبلية بالإضافة الى منتجعات التزلج. الأسعار: تراوح الفنادق بين 7 و21 يورو. أما الطعام 11 يورو تقريباً للوجبة. النقل تختلف أسعاره بين المدن لكنه منخفض.

هنغاريا – المجر

تنافس الدول الأوروبية وتشبهها بكل شيء لكن بأسعار مقبولة. يمكنك الاستفادة من زيارة بعض المتاحف والبحيرات بشكل مجاني. الأسعار: الفنادق تراوح بين 7 و21 يورو. أما الطعام بين 6 و12 يورو. تذاكر النقل ليوم كامل 5.3 يورو للشخص وللمجموعة 10.6 يورو.