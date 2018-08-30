9 مفاجآت تتمنى كل زوجة أن تحدث لها من طرف الزوج

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بما أن المرأة مخلوق رقيق وحساس، وتتسم بعواطفها الفياضة، فمن الضروري أن يقوم الرجل بمبادرات خلاقة تجاه شريكة حياته، وبذل قصارى جهده لإدخال السرور إلى قلبها، بشكل يقوي علاقته بها ويعزز مشاعر الحب بينهما.

وبما أن المرأة عادة ما يكون لديها شغف كبير بالمفاجآت السارة، يُنصح أن يقوم الرجل بإدخال السرور إلى قلب زوجته عبر أفكار جديدة ومفاجئات مميزة. ومن هذا المنطلق أورد موقع "إنغيجد ماريج" الإلكتروني مجموعة من المفاجآت التي يمكن أن تُسعد الزوجة وتنشر جواً من السعادة في حياتها الزوجية:

１- قضاء أمسية رومنسية في الخارج

قم بالتخطيط سراً لقضاء أمسية رومنسية برفقة زوجتك في الخارج، واعمل على تأمين جليسة لأطفالك، قبل أن تزف الخبر لزوجتك وتصطحبها في نزهة خارج المنزل، لتناول العشاء أو قضاء وقت مميز برفقتها بين أحضان الطبيعة.

２- دعوة مفاجئة

أثناء تواجدك في العمل، ارسل لزوجتك دعوة لتناول العشاء تتضمن عنوان المكان الذي ستلتقيان فيه، وفاجئها بباقة جميلة من الزهور.

３- يوم حافل بالمفاجآت

خطط ليوم كامل من المفاجآت لشريكة حياتك، يتضمن تقديم كل ما هو مفضل لديها من طعام وشراب وملبس وأنشطة ترفيهية.

４- جلسة تدليك

يمكنك الاتصال بأخصائية تدليك، وإرسلها إلى زوجتك أثناء تواجدك في العمل لتقدم جلسة تدليك مطولة لها، لأن هذا سيسعدها ويساعدها على الاسترخاء والراحة بعد يوم عمل طويل.

５- بطاقة بريدية

حاول أن ترسل لزوجتك بطاقة تعبر لها فيها عن مشاعرك تجاهها، وعن تقديرك لدورها الذي تقوم به في المنزل أو في العمل، فالزوجة عادة تحب مثل هذه اللفتات مهما كانت بسيطة.

６- زيارة مفاجئة في العمل

قم بشراء هدية جميلة أو باقة من الأزهار الملونة، وتوجه إلى مقر عمل زوجتك، وفاجئها بها كتعبير منك عن تقديرك لجهودها.

７- المساعدة في المهام

حاول أن تنجز مهمة من مهام الزوجة لتزيح عن كاهلها جزءاً من الأعباء المنوطة بها، فمثل هذه المساهمة ستمثل مفاجأة مميزة لها وستشعرها بأنك تقدر جهودها، وتشعر بمعاناتها.

８- حفلة عيد ميلاد مفاجئة

تظاهر بأنك قد نسيت موعد عيد ميلاد زوجتك، وخطط لحفلة عيد ميلاد سرية لها، وقم بدعوة الأصدقاء والأقارب، ليشاركوا في هذه المفاجأة السارة.

９- رحلة إلى الخارج

قد تتوج سلسلة مفاجآتك لزوجتك بمفاجأة القيام برحلة إلى الخارج، والتي تعتبر مفاجأة كبرى تدخل الكثير من السرور إلى قلبها، وتتيح لها الفرصة لقضاء وقت مميز برفقتك والابتعاد لفترة عن أعباء الحياة.