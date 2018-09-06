هذه 5 أطعمة ستزيد من قدرة عضلاتك على التحمل

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الإجهاد وانخفاض طاقة الجسم مشكلة شائعة بسبب ضغوط العمل، ونمط الحياة الذي يميل إلى الجلوس أمام الشاشات في المكاتب أو البيت. ويؤثر ذلك على نشاط الجسم من نواحي عديدة. إليك مجموعة من الأطعمة التي تزيد قدرة الجسم على التحمّل لتضيفها إلى طعامك من فترة لأخرى:

عصير الشمندر (البنجر). يتصدر الشمندر مجموعة من الخضروات تحسن أداء العضلات، وهو إلى جانب الخضروات الورقية كالخس والملوخية والسبانخ والبروكلي من الأطعمة التي تزيد القدرة على أداء التمارين. ويمكنك عمل عصير من الشمندر مع بعض الخضروات وتناوله مرة في الأسبوع على الأقل.

الموز. تحتوي حبة الموز على 100 سعرة حرارية تقريباً، وتوفر نسبة جيدة من البوتاسيوم اللازم لانقباض العضلات.

السمك. توفر الأسماك البروتين والمعادن مثل اليود والزنك إلى جانب دهون أوميغا3 التي تعزّز من الأداء الذهني وتحسن الدورة الدموية.

الأرز البني. تمتاز الحبوب الكاملة بالألياف، والتي تساعد على تعزيز الشبع، وتحسين الهضم، ما يجعلك قادراً على مواصلة الأداء البدني لفترة أطول. الأرز البني والقمح الكامل والشوفان من الحبوب الكاملة.

الدجاج. يعتبر الدجاج من أفضل مصادر البروتين اللازم لبناء العضلات وتحسين مستوى التوستيسترون وخفض الإحساس بالإرهاق.