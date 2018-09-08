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كُتّاب وآراء
تناول 3 بيضات في اليوم.. يضرّ أم يفيد الصحة؟
لا يوجد تحديد حاسم للحد الأقصى من البيض في اليوم للإنسان، بل مجموعة من الاعتبارات يختلف تأثيرها عند وجود مخاطر تتعلّق بصحة القلب. فلفترة من الوقت كان أكل البيض يومياً أو بكمية كبيرة في اليوم يعتبر خطراً على القلب، لكن بينت الدراسات الحديثة أن الأمر يقتصر فقط على من لديهم ارتفاع في الكولسترول، أما الأصحاء فالبيض مصدر غذائي ممتاز بالنسبة لهم.
يمكنك أكل 3 بيضات في اليوم إذا رغبت في ذلك شرط ألا يكون ذلك يومياً ولأن الكولسترول الزائد يتم تخزينه في الكبد، يؤدي تناول نظام غذائي يعتمد على المنتجات الحيوانية إلى ارتفاع نسبته مع الوقت، ويقوم الكبد بإفرازه لاحقاً ما يشكل خطراً على صحة الشرايين والقلب.
والبيض مصدر غني بالكولسترول، لذلك يُنصح بأن يكون متوسط عدد البيض الذي تأكله في الأسبوع لا يزيد عن معدل بيضة واحدة في اليوم، أي 7 بيضات أسبوعياً. أي أنه يمكنك أكل 3 بيضات في اليوم إذا رغبت في ذلك شرط ألا يكون ذلك يومياً.
وبشكل عام، تحتوي البيضة الواحدة على 180 ملغ من الكولسترول تقريباً، والحد الأقصى اليومي الصحي من الكولسترول هو 300 ملغ للأصحاء، و200 ملغ لمن لديهم ارتفاع في مستوى الكولسترول.
ويوجد الكولسترول في صفار البيض، لذلك يمكن أكل أي عدد من بياض البيض لمن لديهم ارتفاع في الكولسترول، وحساب كمية الكولسترول التي تتناولها عن طريق صفار البيضة ضمن مدخلات الجسم اليومية.
ويوفر البيض كل من فيتامينات "أ" و"ب" و"ب9" و"ب12" و"د" إلى جانب البروتين واليود ومغذيات دقيقة هامة مفيدة لصحة العيون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ال ءن ااقدرة الشراءية للحم ضعفية الففير
يكل بيضة في اليوم والغني يكل ماشاء من
بيض الكفيار