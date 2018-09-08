24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3016:5919:4821:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نشطاء ينقلون معركة رفض التجنيد العسكري الإجباري إلى الشارع (5.00)

  2. المجلس الدستوري بفرنسا يؤيد قانون اللجوء والهجرة (5.00)

  3. نشطاء يُحملون الحقاوي مسؤولية "مجاعة" نزلاء خيرية تيط مليل (5.00)

  4. حقيقة الكوليرا في بنسليمان (5.00)

  5. أساتذة: استخدام الدارجة إهانة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | تناول 3 بيضات في اليوم.. يضرّ أم يفيد الصحة؟

تناول 3 بيضات في اليوم.. يضرّ أم يفيد الصحة؟

تناول 3 بيضات في اليوم.. يضرّ أم يفيد الصحة؟
صحف
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 16:55

لا يوجد تحديد حاسم للحد الأقصى من البيض في اليوم للإنسان، بل مجموعة من الاعتبارات يختلف تأثيرها عند وجود مخاطر تتعلّق بصحة القلب. فلفترة من الوقت كان أكل البيض يومياً أو بكمية كبيرة في اليوم يعتبر خطراً على القلب، لكن بينت الدراسات الحديثة أن الأمر يقتصر فقط على من لديهم ارتفاع في الكولسترول، أما الأصحاء فالبيض مصدر غذائي ممتاز بالنسبة لهم.

يمكنك أكل 3 بيضات في اليوم إذا رغبت في ذلك شرط ألا يكون ذلك يومياً ولأن الكولسترول الزائد يتم تخزينه في الكبد، يؤدي تناول نظام غذائي يعتمد على المنتجات الحيوانية إلى ارتفاع نسبته مع الوقت، ويقوم الكبد بإفرازه لاحقاً ما يشكل خطراً على صحة الشرايين والقلب.

والبيض مصدر غني بالكولسترول، لذلك يُنصح بأن يكون متوسط عدد البيض الذي تأكله في الأسبوع لا يزيد عن معدل بيضة واحدة في اليوم، أي 7 بيضات أسبوعياً. أي أنه يمكنك أكل 3 بيضات في اليوم إذا رغبت في ذلك شرط ألا يكون ذلك يومياً.

وبشكل عام، تحتوي البيضة الواحدة على 180 ملغ من الكولسترول تقريباً، والحد الأقصى اليومي الصحي من الكولسترول هو 300 ملغ للأصحاء، و200 ملغ لمن لديهم ارتفاع في مستوى الكولسترول.

ويوجد الكولسترول في صفار البيض، لذلك يمكن أكل أي عدد من بياض البيض لمن لديهم ارتفاع في الكولسترول، وحساب كمية الكولسترول التي تتناولها عن طريق صفار البيضة ضمن مدخلات الجسم اليومية.

ويوفر البيض كل من فيتامينات "أ" و"ب" و"ب9" و"ب12" و"د" إلى جانب البروتين واليود ومغذيات دقيقة هامة مفيدة لصحة العيون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبدالسلام السبت 08 شتنبر 2018 - 17:48
الان ينصح باك معدل ،3بيصات في اايوم
ال ءن ااقدرة الشراءية للحم ضعفية الففير
يكل بيضة في اليوم والغني يكل ماشاء من
بيض الكفيار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.