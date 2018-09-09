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الرئيسية | منوعات | "إعدام أردوغان" بالرصاص يثير ضجة على مواقع التواصل

"إعدام أردوغان" بالرصاص يثير ضجة على مواقع التواصل

"إعدام أردوغان" بالرصاص يثير ضجة على مواقع التواصل
هسبريس - متابعة
السبت 08 شتنبر 2018 - 22:30

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي التركية والعالمية بمقاطع لمشهد إعدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. مصدر هذا المقطع هو فيلم بعنوان الصحوة "Uyanış" يظهر فيه رئيس أركان الجيش وهو يوجه مسدسه لإعدام الرئيس التركي بينما هو منهمك في صلاته.

الفيلم يحاول تصوير محاولة الإنقلاب الفاشلة التي حصلت بتركيا سنة 2016 بسيناريو مختلف عما حصل، ويدعي الكشف عن حقائق يقول أنها طمست ولُعب بها في تلك الأونة.

وقد وُوجه مخرجه "Ali Avci" بتهم عديدة منها الإنتماء لجماعة "فتح الله غولن" وتزييف الحقائق، وهي التهم التي أفضت للحكم عليه أمس بست سنوات وثلاثة أشهر، رغم إنكاره لكل ما نُسب إليه وأنه ليس ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأن كل ما قام به عبارة عن عمل فني خالص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - من الخميسات السبت 08 شتنبر 2018 - 23:39
من يريد القضاء على آلطيب آلطيب آلطيب آلجميل اردوغان عليه إن يأتيه من الأمام وليسا من آلخلف في كول مناسبة يذكر الأعداء بقوله إن الله معانا وإن ينصركم ألله فلا غلب لكم
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23
2 - تركياوديكتاتوريةأتاتورك الثاني السبت 08 شتنبر 2018 - 23:39
أردوغان سليل مؤسس تركيا العلمانية مصطفى كمال أتاتورك و لا فرق بينهما غير الخلفية الإيديولوجية فالأول ينهل من مرجعية الإسلام السياسي لحركة الإخوان المسلمين و الثاني علماني لائكي..لكن لكلاهما ميولات ديكتاتورية طورانية متعصبة للقومية التركية...
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-25
3 - مغربي السبت 08 شتنبر 2018 - 23:41
اردوغان رجل قوي الله ينصره على أعدائه في تركيا
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31
4 - vraibidawi السبت 08 شتنبر 2018 - 23:43
ياريت يكونو حكامنا العرب مثل السيد طيب أردوغان. .نعم الرجل نعم الحاكم ونعم المسلم الحق
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24
5 - ابن سوس المغربي السبت 08 شتنبر 2018 - 23:45
الحمد لله لم تنجح خطة أعداء رجل نزيه جعل تركيا مفخرة للشعب التركي الذي حمى الديمقراطية ووقف الى جانب الحق فا سقطت الطغمة الاتاتوركية التي اعدمت تركيا و جعلتها لعبة في يد الغرب فا انتقم أردوغان لمقتل الشهيد عدنان مندريس الذي اغتالته الطغمة الاتاتوركية
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11
6 - خالد.ف السبت 08 شتنبر 2018 - 23:57
حقا الفن رسالة ،و ما هذا الفيلم إلا رسالة تحمل في طياتها خبث و مكيدة تجاه الرئيس بعدما كسر شوكة العلمانيين و المفسدين في الأرض ! اللهم أنصر من نصر الدين و أخذل من خذل المسلمين .
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0
7 - Azizi ABDELALI السبت 08 شتنبر 2018 - 23:58
مخرج محظوظ لأنه في تركيا. لو كان في دولة عربية لكان هو من أعدم بالفعل بدل رئيسه.
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