تجارة من نوع خاص .. الجنس مقابل السمك !

هسبريس - متابعة

من التجارات المذمومة والمعروفة في كل بلدان العالم هي تجارة "الجنس مقابل المال"، لكن في كينيا هناك تجارة من نوع خاص جدا من الغريب سماعها أو التسليم بوجودها وهي "الجنس مقابل .. السمك"، وهي من أبرز المسببات لإنتشار الإيدز والأمراض التناسلية هناك في كينيا.

تنتشر هذه التجارة على طول بحيرة فيكتوريا الشهيرة في كينيا، إذ يلجأ صيادو السمك إلى استغلال فقر وحاجة النساء ومقايضة بضاعتهم "السمك" مقابل ممارسة الجنس معهن، وتعتبر هذه التجارة أمر مسلم به بين ساكنة جوار البحيرة ومُعترف به من طرف الحكومة الكينية.

المقطع الآتي من تقرير سابق لقناة BBC عربي عن هذه التجارة :