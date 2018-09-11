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كُتّاب وآراء
تستغرقك 27 دقيقة فقط.. هذه مجموعة حيل ستساعدك على تغيير حياتك
غالبا ما يؤثر المزاج الصباحي السيئ على مسار اليوم بأكمله، ولكن الأخبار الجيدة تقول إن تغييرات بسيطة يمكن إجراؤها عند الاستيقاظ لإعادة المزاج إلى مساره الصحيح.
ووفقا للعلم، فإن هناك بعض الحيل التي يمكنك اتباعها لتحسين مزاجك الصباحي مباشرة، تستغرق 27 دقيقة من وقتك وتغير حياتك، وهي:
ممارسة تمرين التنفس لخفض مستويات التوتر
عند الاستيقاظ، يمكن أن يكون من المفيد بدء اليوم بنشاط واسترخاء، حيث يمكن أن يؤثر الإجهاد على الصحة العقلية والبدنية.
ولتخفيض مستويات التوتر، يمكنك تخصيص 5 دقائق صباحية لإجراء تمرين التنفس البسيط، وفقا لما ذكرته إيما سيبالا، مديرة العلوم في مركز التثقيف والتعليم بجامعة ستانفورد.
وتقول سيبالا إن الدراسات وجدت أن العواطف المختلفة ترتبط بأنماط مختلفة من التنفس، وهذا يعني أنه يؤثر على عواطفنا.
ويمكن القول إن 5 دقائق من ممارسة تقنيات التنفس، كفيلة بتقليل مستويات هرمون الإجهاد، الكورتيزول، وتحسين المزاج تلقائيا.
اكتب 3 أشياء أنت ممتن لها
بعد تحسين المزاج من خلال التنفس، يجب أن تنفق الدقيقتين التاليتين من روتين الصباح، بتدوين 3 أمور تشعرك بالامتنان.
ومن خلال التركيز على الامتنان للحظات قليلة فقط، فأنت تقوم بتهيئة دماغك للأمور الإيجابية بدلا من السلبية، كما ذكر الدكتور شون آكور، وهو طبيب نفسي إيجابي ومؤلف كتاب "The Happiness Advantage".
تعلم أمرا جديدا
وأخيرا، اختتم الروتين الصباحي بتخصيص 20 دقيقة لتعلم شيء جديد ومختلف، إما منفردا أو من خلال التحدث إلى شخص آخر.
وفي غضون 20 دقيقة، يمكنك توسيع معرفتك بالإضافة إلى تعزيز الروابط، وكلاهما مهم في النمو على المستوى الشخصي. وتجدر الإشارة إلى أن التعلم يساعد على بناء الثقة والشعور بالكفاءة الذاتية.
تذكر، أن 27 دقيقة يوميا، يمكن أن تؤثر إيجابا على كل جوانب حياتك، وتأكد من أن المزاج السيئ لن يدوم طوال اليوم.