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مصــطفى غَــلْمَـان*
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كرة قدم تتسب في إعدام طفل !

كرة قدم تتسب في إعدام طفل !
هسبريس - متابعة
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 00:54

تناقلت وسائل إعلام يمنية، خبر مقتل طفل يمني يدعى عبد الرحمن أكرم عطران على يد مسلح حوثي.

تدور قصة الحادثة حول الطفل الذي كان يعلب كرة القدم بجوار منزله، فإذا بالكرة تصيب المسلح الحوثي خطأ فكان رد الحوثي أن أطلق الرصاص على رأس الطفل ذي العشر سنوات، حُول بعدها الطفل للعناية المركزي بمدينة "إب" لكن تم إعلان وفاته في اليوم التالي من طرف وزير الصحة اليمني عبر صفحته على تويتر.

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