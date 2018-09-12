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الرئيسية | منوعات | إحذرها بشدة.. هذا ما تفعله السمنة بدماغك!

إحذرها بشدة.. هذا ما تفعله السمنة بدماغك!

إحذرها بشدة.. هذا ما تفعله السمنة بدماغك!
صحف
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:53

اكتشف باحثون في جامعة برينستون، أن البدانة تؤثر سلباً على خلايا الدماغ وتدمر وظائفه.

ويقول الباحثون إن هذه النتيجة دليل على أن صحة الدماغ يجب أن تكون مصدر قلق المصابين بالسمنة، وهناك حاجة ملحّة لعلاج لحمايتهم من الأمراض العصبية التنكسية.

وعلى المدى القصير، فإن البالغين الذين يعانون من السمنة المرضية هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، وضيق التنفس، والاكتئاب الناجم عن الظروف الاجتماعية، إضافةً إلى التهابات الدماغ.

ومع مرور الوقت، تظهر مشاكل صحية أكثر خطورة، بسبب السمنة مثل أمراض القلب، والأورام الخبيثة.

كما أن صحة الدماغ تتأثر بشكل مباشر بزيادة الوزن المفرطة.

ولتوضيح الارتباط بين السمنة وصحة الدماغ، أجرى العلماء اختبارات على الفئران، لتكرار الدراسات السابقة التي أظهرت الصلة بين السمنة والدماغ، فعمدوا إلى تسمين فئرانٍ بالإفراط في تغذيتها بأطعمة مشبعة بالدهون والسكر.

وتبين من التجارب أن الفئران التي أصبحت بدينة وجدت صعوبة في التعامل مع المهام التي تحتاج إلى الذاكرة والوعي.

ولاحظ الخبراء انخفاضاً في كمية الخلايا التي تساعد على نقل الإشارات الكهربائية إلى أدمغة الفئران، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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