24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3807:0513:2916:5619:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رُبع قرن على "اتفاق أوسلو" .. الإحباط يخنق أنفاس الفلسطينيين (5.00)

  2. صربيا تؤكد على دعم الوحدة الترابية للمغرب‎ (5.00)

  3. نقابيون يترقبون الحوار مع حكومة العثماني في الدخول الاجتماعي (5.00)

  4. طبيعة العقار تعيق تنمية قلعة بوقرة "المنكوبة" (5.00)

  5. صادرات المغرب الفلاحية تحقق أرقاما غير مسبوقة في السنوات الأخيرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | ستؤثر على الاتصالات وأجهزة التلفزيون.. عاصفة شمسية جديدة تضرب الأرض

ستؤثر على الاتصالات وأجهزة التلفزيون.. عاصفة شمسية جديدة تضرب الأرض

ستؤثر على الاتصالات وأجهزة التلفزيون.. عاصفة شمسية جديدة تضرب الأرض
وكالات
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 13:01

يتوقع علماء حدوث عاصفة شمسية تضرب الغلاف الجوي، الثلاثاء، ينتج عنها بعض الأضرار التي قد تؤثر على مصادر الطاقة وأجهزة التلفزيون والاتصالات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن فتحة ضخمة ظهرت في الشمس، مع بروز شفق قطبي كبير سيغطى مساحات من أميركا الشمالية والمملكة المتحدة.

والشفق القطبي عبارة عن مزيج من الألوان الخلابة التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، ويعتبر من الظواهر الجميلة التي تضفي البهجة على ناظرها وفقا لسكاي نيوز.

ويحذر العلماء من أن العاصفة الشمسية قد تؤثر على سطح الكوكب مثل أنظمة "جي بي إس" والإشارات اللاسلكية، وتزعج كذلك شركات الطيران.

وحددت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) مستوى العاصفة الشمسية في G2، الذي يعتبر "معتدلا"، مقارنة مع المستوى الرابع والخامس.

وقالت الهيئة "نتوقع أن تكون عاصفة عادية وبسيطة إلى حد ما".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.