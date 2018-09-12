إن كنتم من أصحاب هذا البرج.. فهذا هو موسمكم !

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العذراء هو البرج السادس في الدائرة الفلكية، وهو برج ترابي يحكمه كوكب عطارد، لونه الفضي، وحجره الأنسب هو الزبرجد. يتفق مع السرطان والجدي والعقرب والثور ومعروف بهدوئه وحبه للنظام والنظافة.

مايكل جاكسون، بيونسي، أغاتا كريستي، حسن نصرالله... أسماء كبيرة من برج العذراء تميزت بقوتها وتأثيرها على الناس!

بما أنّ موسمه قد حان، فسنقدم لكم الصفات الحسنة في برج العذراء... فحافظوا على شريككم إن كان من برج العذراء أو حتى أصدقائكم، لأنّه برج فريد بشخصية أقرب للمثالية:

1- العذراء مثالي ويحب أن يكون كل شيء حوله مثالياً

2- إنّه برج يحب الترتيب ومهووس بالنظافة، ولذلك لن يتقبّلك إن كنت فوضوياً

3- انتقاده لاذع، ولهذا سيعطيك النصائح الملائمة... رأيه بنّاء ومهم جداً لأنّه من القلب

4- عقله تحليلي ويمكنه السيطرة على عواطفه بسهولة

5- يكره الغباء والتفاهة ولا يتقبل الأشخاص السطحيين أبداً

6- يسيطر عليه الهدوء، لكنّه يخبئ شخصية مجنونة لا يظهرها سوى أمام من يحبهم ويثق بهم

7- يشك كثيراً ويطرح الكثير من الأسئلة، وهذا بسبب ذكائه الذي يجعله مثالياً لإيجاد الحلول

8- لديه رأي في ما يتعلق بكل موضوع، وهو لا يخاف أبداً من أفكاره

9- هو في العادة يتجنب الشجار والمشاكل، ويفضل ألّا يواجه الاشخاص كي لا يخسر حبهم

10- إن تشاجرت معه، سيرد عيك بالكلام المناسب وسيغلبك بمنطقه!