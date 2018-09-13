بينها المواقع الإباحية.. إياك أن تبحث عن هذه المواضيع في حاسوب العمل

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فكرة الإفراط في البحث عبر محركات الإنترنت مثل "غوغل" سيئة، وهي أكثر سوءا عند إجرائها لغايات شخصية في حاسوب العمل، وربما تؤدي إلى عواقب وخيمة.

ونشر موقع "بيزنيس إنسايدر" تقريرا جاء فيه أن بحث الموظف في حاسوب العمل قد يورطه في إحراج شديد، ولن ينفع بعد ذلك عمليات المسح في المتصفح.

واستعرض الموقع 6 أمور ينبغي تجنب البحث عنها في حاسوب العمل، وهي:

1. المواقع الإباحية:

دون تفكير يجب أن يبتعد المرء عن هذه الأماكن، لكن، للأسف، لا يرتدع الكثيرون، إذ أظهر تقرير حديث أن هناك 300 ألف عملية بحث عن المواقع الإباحية داخل مقر البرلمان البريطاني، فيما تعرض أحد موظفي مدينة بالتيمور الأميركية للفصل من عمله بسبب إفراطه في مشاهدة الأفلام الإباحية.

2. المعلومات السرية الخاصة بمؤسستك:

لا تحاول الوصول، عن طريق البحث، إلى معلومات سرية محصورة بعدد قليل من الموظفين. فريق تقنية المعلومات في الشركة سيعلم بأمرك عاجلا أم آجلا.

3. معلومات خاصة بوظيفتك الثانية:

قاوم إغراق البحث في حاسوب العمل عن معلومات خاصة بعملك الثاني أو المشروع الذي تديره، إذ فصل كثيرون، حسب الموقع الأميركي، من عملهم بعد ضبطتهم يستغلون حاسوب العمل لصالح أعمالهم الخاصة.

4. البحث عن وظائف، خصوصا لدى المنافسين:

ربما هذا أكثر أمر لا يتسامح فيه أرباب العمل، لذلك لا تبحث عن وظيفة جديدة في مكان العمل الحالي، حتى وإن كنت غير راض عنه. يعني هذا الأمر بالنسبة لأرباب العمل أنك تجاوزت الحد الخاص بالثقة.

5. المواعدة والعلاقات العاطفية:

من الأفضل تجنب حياتك العاطفية عبر سجل بحث الكمبيوتر.

6. البحث عن مواقع الحفلات والأفراح:

صاحب العمل لا يريد أن يراك تقضي وقتا طويلا في العمل للتخطيط لأنشطة شخصية بحتة.