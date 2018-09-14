هل سمعت عنه من قبل.. هذه حقائق عن "النوم القاتل"؟

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داء المثقبيات الأفريقي البشري -المعروف أيضاً باسم مرض النوم- طفيلي ينجم عن عدوى بأحد طفيليات الأوّالي، تنتمي إلى جنس المثقبيات، وقد يؤدي للموت.

وينتقل إلى البشر عن طريق لدغات ذبابة "تسي تسي" التي اكتسبت عدواها من البشر أو حيوانات تؤوي طفيليات مُمْرضة للبشر، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتقول المنظمة إن مرض النوم يحدث فقط في 36 من بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، حيث توجد ذبابة "تسي تسي" التي تنقل المرض.

ونتيجة جهود المكافحة انخفض عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها، ففي عام 2009 انخفض عدد الحالات المبلغ عنها إلى (9878) لأول مرة منذ 50 سنة، وعام 2012 كان هناك 7216 حالة مسجلة.

وتضيف منظمة الصحة أن ذباب "تسي تسي" ينتشر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فقط، ولكن لا يقدر على نقل المرض إلاّ بعض الفصائل المعيّنة منه.

وهناك لأسباب لا تزال مجهولة، ومناطق كثيرة ينتشر فيها ذباب "تسي تسي" ولا يوجد فيها المرض.

وسكان الأرياف الذين يعيشون بمناطق يسري فيها المرض ويعتمدون على الزراعة أو صيد الأسماك أو تربية الحيوان أو الصيد هم أكثر الفئات تعرّضاً للدغ ذبابة "تسي تسي". ويظهر المرض في مناطق يتراوح حجمها بين قرية ومنطقة بأكملها.

أشكال الداء

"المثقبية البروسية الغامبية": ينتشر في 24 بلدا في غرب ووسط أفريقيا، ويؤدي إلى الإصابة بعدوى مزمنة، وهو يمثّل أكثر من 98% من مجموع حالات مرض النوم المُبلّغ عنها. ويمكن أن يُصاب المرء لمدة شهور أو حتى أعوام بأكملها دون أن تظهر عليه علامات أو أعراض. وعندما تظهر يكون المريض غالباً في مرحلة متقدمة من المرض تتسم بإصابة الجهاز العصبي المركزي.

"المثقبية البروسية الروديسية": ينتشر في 13 بلدا في شرق أفريقيا وجنوبها، ويتسبّب في الإصابة بعدوى حادة، وهو يمثّل أقلّ من 2% من مجموع الحالات المُبلّغ عنها. وتُلاحظ العلامات والأعراض الأولى بعد مضي بضعة أسابيع أو أشهر على الإصابة بالعدوى. ويتطوّر المرض بسرعة ويطال الجهاز العصبي المركزي.

داء المثقبيات الأميركي أو داء شاغاس: يحدث أساساً في بلدان أميركا الجنوبية، ويختلف النوع المسبّب لهذا المرض عن أنواع الكائنات التي تسبّب الشكل الأفريقي للمرض.

العدوى والأعراض

ينتقل المرض إلى الإنسان أساساً عبر لدغة ذبابة "تسي تسي" الحاملة للعدوى، ولكن هناك سُبلا أخرى يكتسب البشر من خلالها مرض النوم، مثل انتقال العدوى من الأم إلى طفلها، إذ يمكن أن تخترق المثقبية المشيمة وتصيب الجنين.

في المرحلة الأولى تتكاثر المثقبيات بالأنسجة تحت الجلدية والدم واللمف. وتتسم هذه المرحلة الأولى "الدموية اللمفية" بنوبات من الحمى وصداع وآلام في المفاصل وحكّة.

وفي المرحلة الثانية، تخترق الطفيليات الحائل الدموي الدماغي، وتصيب الجهاز العصبي المركزي. وتُعرف باسم المرحلة العصبية أو الدماغية السحائية. وتتزامن عموماً مع ظهور علامات للمرض وأعراض بشكل واضح، وهي:

تغيّر في السلوك.

تخليط واضطرابات حسيّة.

ضعف في التنسيق.

اضطراب النوم.

ويُعتبر مرض النوم قاتلاً إن لم يُعالج، برغم الإبلاغ عن حالات تمتع فيها حاملوه بالصحة.

ويعتمد نوع العلاج على مرحلة المرض، ذلك أنّ الأدوية المستخدمة في المرحلة الأولى أقلّ سميّة وأسهل تعاطياً. وكلّما كان الكشف عن المرض مبكّراً زادت آفاق الشفاء.

ويعتمد نجاح العلاج بالمرحلة الثانية على الأدوية الكفيلة باختراق الحائل الدموي الدماغي لبلوغ الطفيلي. يُذكر أنّ تلك الأدوية تتسم بسميّتها وصعوبة تعاطيها. وهناك أربعة أدوية مُسجّلة لعلاج مرض النوم. وتتبرع الشركات المصنعة بهذه الأدوية للمنظمة وتُوزّع مجاناً على البلدان الموبوءة بالمرض.