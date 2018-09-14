24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:28
|16:55
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمال المازوري .. حكواتية شابة تقاوم اندثار الموروث الشعبي الشفهي
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
- مرض مجهول يودي بحياة 50 شخصا في الهند
- شركة "الاتحاد للطيران" تحرز جائزة رعاية العملاء
- "نقاش الدارجة" .. جمعية تحذر من "سياسة الإلهاء"
تطبيق الراصد .. إنذار مبكر يساعد السوريين على مراوغة الموت (5.00)
- جيش الجزائر ينفذ "عملية اكتساح" باستعمال الأسلحة الثقيلة في تندوف - (125)
- الملك محمد السادس يقرّب الزيادة في الأجور من جيوب الموظفين - (112)
- عيوش .. الدارجة والتعليم - (92)
- شركة فرنسية لتعليب السردين تختار العيون لافتتاح مصنع جديد - (49)
- الإثبات والتطبيق يهددان تنزيل قانون محاربة العنف ضد المغربيات - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه الخطوات السحرية تحمي واتساب من الاختراق
لطالما شكل تطبيق "واتساب" ملاذا آمنا للمحادثات الخاصة بين الأشخاص، نظرا لأن النصوص التي يتم إرسالها مشفرة ولا يمكن قراءتها إلا من قبل المرسل والمتلقي، لكن الصدمة التي لا يدركها كثيرون، أن واتساب يخزن الرسائل الخاصة في أرشيف غير مشفر، حيث يمكن قراءتها من قبل أي شخص يمكنه الدخول إلى حساب المستخدم.
ويخزن التطبيق كل شيء يرسله مستخدمو نظام أندرويد، على نظام تخزين غوغل درايف "Google Drive"، وقد اعترف واتساب بأن هذه الرسائل ليست محمية بتشفير "end-to-end"، مما يعني أنه من السهل اختراقها.
وبحسب "سكاي نيوز" ذكر واتساب على موقعه الإلكتروني: "إن الوسائط والرسائل التي تخزنها غير محمية بواسطة تشفير (end-to-end) من واتساب، عندما يتم وضعها في غوغل درايف".
وأثارت هذه العبارة المخاوف من أن المتسللين أو الشرطة أو أي أطراف أخرى، يمكنهم الوصول إلى البيانات الخاصة، إذا تمكنوا من الوصول إلى حساب شخص ما في غوغل درايف.
وقال الباحث في مجال الأمن، كاران سايني، إنه من وجهة نظر تتعلق بالخصوصية، فإن الاحتفاظ بالمواد وتخزينها عبر الإنترنت لا يعد "فكرة جيدة"، حسب ما ذكر موقع "مترو".
ويمكن للأشخاص إيقاف ذلك، عن طريق إيقاف تشغيل ميزة "الأرشيف" (archive)، من خلال الانتقال إلى "الخيارات" (options) واختيار "دردشات" (chats)، ثم "دعم الدردشات" (chats backup).
يذكر أنه تتم إزالة جميع بيانات النسخة الاحتياطية تلقائيا بعد مرور 12 شهرا من تخزينها