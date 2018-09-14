هذه الخطوات السحرية تحمي واتساب من الاختراق

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لطالما شكل تطبيق "واتساب" ملاذا آمنا للمحادثات الخاصة بين الأشخاص، نظرا لأن النصوص التي يتم إرسالها مشفرة ولا يمكن قراءتها إلا من قبل المرسل والمتلقي، لكن الصدمة التي لا يدركها كثيرون، أن واتساب يخزن الرسائل الخاصة في أرشيف غير مشفر، حيث يمكن قراءتها من قبل أي شخص يمكنه الدخول إلى حساب المستخدم.

ويخزن التطبيق كل شيء يرسله مستخدمو نظام أندرويد، على نظام تخزين غوغل درايف "Google Drive"، وقد اعترف واتساب بأن هذه الرسائل ليست محمية بتشفير "end-to-end"، مما يعني أنه من السهل اختراقها.

وبحسب "سكاي نيوز" ذكر واتساب على موقعه الإلكتروني: "إن الوسائط والرسائل التي تخزنها غير محمية بواسطة تشفير (end-to-end) من واتساب، عندما يتم وضعها في غوغل درايف".

وأثارت هذه العبارة المخاوف من أن المتسللين أو الشرطة أو أي أطراف أخرى، يمكنهم الوصول إلى البيانات الخاصة، إذا تمكنوا من الوصول إلى حساب شخص ما في غوغل درايف.

وقال الباحث في مجال الأمن، كاران سايني، إنه من وجهة نظر تتعلق بالخصوصية، فإن الاحتفاظ بالمواد وتخزينها عبر الإنترنت لا يعد "فكرة جيدة"، حسب ما ذكر موقع "مترو".

ويمكن للأشخاص إيقاف ذلك، عن طريق إيقاف تشغيل ميزة "الأرشيف" (archive)، من خلال الانتقال إلى "الخيارات" (options) واختيار "دردشات" (chats)، ثم "دعم الدردشات" (chats backup).

يذكر أنه تتم إزالة جميع بيانات النسخة الاحتياطية تلقائيا بعد مرور 12 شهرا من تخزينها