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الرئيسية | منوعات | 10 ملايين سنتيم لمن يثبت امتلاكه قوىً خارقة!

10 ملايين سنتيم لمن يثبت امتلاكه قوىً خارقة!

10 ملايين سنتيم لمن يثبت امتلاكه قوىً خارقة!
وكالات
السبت 15 شتنبر 2018 - 20:24

إذا كنت تعتقد أنك صاحب قدرات خارقة، مثل تحريك الأشياء باستخدام قوى العقل فقط، أو العثور على مكامن الماء باستخدام قضيب معدني، أو تبادل الأفكار عن بعد مع شخص ما، فربما تكون أحد المحظوظين للحصول على مكافأة تصل إلى 10 آلاف يورو.

وتقول جمعية تضم مجموعة من علماء الفيزياء، وعلماء الأحياء، وعلماء النفس الألمان، إن الذين يدعون أن لديهم قدرات خارقة مثل التحريك الذهني، أوالتخاطر، أو التكهن، لا ينبغي التعامل معهم باعتبارهم مشعوذين، بل يجب دراسة حالاتهم والسماح لهم بإثبات هذه المقدرات في ظروف المختبر التي يتم التحكم بها.

وفي كل عام، يدعو الباحثون المرشحين إلى جامعة فورتسبورغ، في مدينة فورتسبورغ بألمانيا، لإظهار قواهم الخارقة، والفوز بجائزة 10 آلاف يورو (11.7 ألف دولار).

واختبر أكثر من 60 شخصاً في السنوات الأخيرة، لكن أياً منهم لم يتمكن من الحصول على الجائزة، حسب موقع أوديتي سنترال.

ويقول راينر وولف، الباحث الإدراكي، المشرف على الفحوصات السنوية في جامعة فورتسبورغ: "لسنا هنا لنسخر من الآخرين، نريد فقط أن نظهر أن العديد من هذه الادعاءات، مجرد هراء".

لكن وصف هذه الادعاءات بالهراء، لا يعني أن الذين يتقدمون لها مخادعون بالضرورة، حيث يدرك وولف وزملاؤه أن معظم المرشحين يعتقدون بالفعل أن لديهم هذه القدرات الخاصة التي لا يستطيع العلم تفسيرها.

وهناك شيء واحد مشترك بين مدعي امتلاك مثل هذه القوى الخارقة، وهو الإصرار ورفض السماح للفشل بثنيهم عن قناعاتهم، ويعزو الكثير منهم الفشل إلى عوامل خارجة عن إرادتهم، مثل التعب والإرهاق أو عدم توافق النجوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يونس السلفي الأحد 16 شتنبر 2018 - 21:04
عندنا بزااااف ف المغرب هههههههه
سيرو للبرلمان و تشوفو اصحاب القدرات الخارقة كيفاش كيحركو الميزانيات عن بعد و مكنبقاوش نشوفوها ... هادوك يستاهلو الجائزة
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17
2 - Observateur الأحد 16 شتنبر 2018 - 21:04
10 ملايين سنتيم لمن يثبت امتلاكه قوىً خارقة بألمانيا .. 60 مرشح فقط تقدموا لإثبات مهاراتهم و الفوز ب المبلغ المذكور أعلاه .. لو حدث ذلك في المغرب لترشح 99 في المائة من سكانه معتقدين أن لديهم قدرات خاصة !
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5
3 - المريسة الأحد 16 شتنبر 2018 - 21:05
اعرف رجل بالصخيرات يعرف مكان الماء باستعمال غصن اخضر.....معروف على الصعيد المحلي .....
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-4
4 - عند الإمتحان يظهر البرهان الأحد 16 شتنبر 2018 - 21:10
البحث العلمي في مثل هذه الدول يمتحن الخزعبلات بالملموس وليس بالكلام فينكشف أمر النصابين وتنكشف معها الأمراض العقلية والنفسية ومرض الوهم الذي يصيب بعض الناس خاصة في بداية شيخوختهم
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3
5 - miloud الأحد 16 شتنبر 2018 - 21:20
الحاج المكي بالصخيرات الدجال المعروف بعلاج جميع الأمراض
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