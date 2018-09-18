24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:09
|13:27
|16:51
|19:34
|20:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مطالب صحية في المغرب
- القيادة الليبية تنتظر خروج الميليشيات من طرابلس
- بنشماش يساهم في تعزيز الروابط المغربية البوسنية
- رصيف الصحافة: الشيعة يخططون للاحتفال علنا بعاشوراء في المغرب
- ميركل تعيد آلاف المهاجرين الجزائريّين إلى بلدهم
الحكومة تمهد لاستفادة المهن الحرة من التأمين الإجباري عن المرض (5.00)
تراجع الاستثمارات وعجز الميزان التجاري يؤزمان الاقتصاد المغربي (5.00)
ساجد يُجري لقاءات واتفاقيات لترويج "المغرب السياحي" في الهند (5.00)
- لمهور: التدريس بالدارجة مفيد .. والتعليم التكويني ينفع التلميذ - (80)
- الملك يترأس تقديم حصيلة إصلاح التعليم ويوشح "أفضل الأساتذة" - (72)
- المغرب والجزائر ينفقان ملايين الدولارات لاستمالة ترامب في الصحراء - (54)
- باحث إسلامي يُرسي الفوارق بين "أعجمية عيوش" وعربية القرآن - (50)
- الزيجات المختلطة بين مغاربة وأوروبيات .. مصلحة أم حب حقيقي؟ - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سويسرا تبدأ تطبيق فكرة "دخل مجاني لكل مواطن"!
اختارت السلطات السويسرية قرية رايناو البالغ عدد سكانها 1300 نسمة لتطبيق فكرة منح الدخل الأساسي الشامل غير المشروط لكل فرد من سكان هذه القرية.
وحددت السلطات قدر الدخل الأساسي غير المشروط بما بين 640 دولارا، وألفين وستمئة دولار أمريكي، حسب عمر المستفيد، حيث سيتلقى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما الحد الأقصى للمنحة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذي صان" البريطانية.
وسيمنح هذا المبلغ لكل فرد من سكان البلدة شهريا، بغض النظر عن عمله وطبيعة مهنته.
وفازت البلدة بهذا المشروع التجريبي من بين 100 بلدة أخرى، بعد عامين من رفض قرابة 80% من المواطنين السويسريين مقترحا بمنح دخل أساسي في استفتاء رسمي.
تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى الرسمي للأجور في سويسرا يساوي نحو ألفين وخمسمئة فرانك سويسري.