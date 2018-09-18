24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دراسة تربط معدلات تلوث الهواء بأمراض قصور القلب (5.00)

  2. الحكومة تمهد لاستفادة المهن الحرة من التأمين الإجباري عن المرض (5.00)

  3. إيقاف مروج لمسكر "الماحيا" وسط مدينة وزان‬ (5.00)

  4. تراجع الاستثمارات وعجز الميزان التجاري يؤزمان الاقتصاد المغربي (5.00)

  5. ساجد يُجري لقاءات واتفاقيات لترويج "المغرب السياحي" في الهند (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | سويسرا تبدأ تطبيق فكرة "دخل مجاني لكل مواطن"!

سويسرا تبدأ تطبيق فكرة "دخل مجاني لكل مواطن"!

سويسرا تبدأ تطبيق فكرة "دخل مجاني لكل مواطن"!
صحف
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 00:03

اختارت السلطات السويسرية قرية رايناو البالغ عدد سكانها 1300 نسمة لتطبيق فكرة منح الدخل الأساسي الشامل غير المشروط لكل فرد من سكان هذه القرية.

وحددت السلطات قدر الدخل الأساسي غير المشروط بما بين 640 دولارا، وألفين وستمئة دولار أمريكي، حسب عمر المستفيد، حيث سيتلقى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما الحد الأقصى للمنحة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذي صان" البريطانية.

وسيمنح هذا المبلغ لكل فرد من سكان البلدة شهريا، بغض النظر عن عمله وطبيعة مهنته.

وفازت البلدة بهذا المشروع التجريبي من بين 100 بلدة أخرى، بعد عامين من رفض قرابة 80% من المواطنين السويسريين مقترحا بمنح دخل أساسي في استفتاء رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى الرسمي للأجور في سويسرا يساوي نحو ألفين وخمسمئة فرانك سويسري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.