العثور على ممثل أمريكي ميتا في منزله بإسبانيا

هسبريس - إفي

عُثر على الممثل الأمريكي آل ماثيوس ميتا بمنزله على ساحل أوريويلا بمدينة أليكانتي شرقي إسبانيا، وفقا لما أوضحته لوكالة "إفي" مصادر مطلعة على القضية اليوم.

وعُرف آل ماثيوس بدور العسكري أبون في فيلم "Aliens" عام 1986.

وعثر أحد جيران آل ماثيوس على الممثل الأمريكي وهو راقد على سريره دون حراك، وأكد الأطباء الذين انتقلوا إلى منزله وفاته لاحقا.

وأوضحت المصادر أن الممثل الأفروأمريكي، البالغ 75 عاما، كان يعاني من عدة أمراض خطيرة على ما يبدو تسببت في وفاته، حيث لا توجد أي علامات عنف خارجية على جسده أو داخل منزله.

وشارك آل ماثيوس في أفلام مثل "Superman III" في 1983، و"The Fifth Eleme" في 1997 مع الممثل بروس ويليس.

كما خدم بالبحرية الأمريكية لستة أعوام وشارك في حرب فيتنام، ما جعله يحصل على العديد من الأوسمة التكريمية.