24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سائقو طاكسيات ينقلون مرضى مجانا بالبيضاء (5.00)

  2. حالات تبييض الأموال في مصارف أوروبية تكشف اختلالات الرقابة (5.00)

  3. كيف نُقنِع بسلاسة؟ (5.00)

  4. عشرات المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى (5.00)

  5. صعوبات التعلم لدى تلاميذ تثقل كاهل أسرهم بأعباء نفسية ومادية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | فتح القبر للتأكد من أن المدفون هو والده.. فوجده امرأة!!

فتح القبر للتأكد من أن المدفون هو والده.. فوجده امرأة!!

فتح القبر للتأكد من أن المدفون هو والده.. فوجده امرأة!!
وكالات
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 00:22

فتح رجل تركي قبر والده المفترض للتأكد من أنه أبوه البيولوجي، لكنه صدم بنتائح الحمض النووي التي كشفت أن الرفات تعود لامرأة.

وكان بهادرين أودنش أوغلو يحاول في الفترة الأخيرة العثور على والده البيولوجي بمساعدة أحد برامج تلفزيون الواقع التركية، بحسب ما ذكرت صحيفة "حرييت".

وكانت تخامر أودنش أوغلو بعض الشكوك في أن رجلا يدعى علي غالب سيري من مقاطعة توكات الشمالية قد يكون والده البيولوجي.

لكن عندما جرى فتح القبر أظهرت نتائج الحمض النووي للوكالة الجنائية أن امرأة هي التي كانت مدفونة هناك.

وادعى أودنش أوغلو خلال حلقة البرنامج أن سيدة تدعى زولفي هنم، قد تكون والدته البيولوجية، لكن الأخيرة نفت ذلك بشدة، وقبلت الخضوع لاختبار الحمض النووي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.