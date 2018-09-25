فتح القبر للتأكد من أن المدفون هو والده.. فوجده امرأة!!

وكالات

فتح رجل تركي قبر والده المفترض للتأكد من أنه أبوه البيولوجي، لكنه صدم بنتائح الحمض النووي التي كشفت أن الرفات تعود لامرأة.

وكان بهادرين أودنش أوغلو يحاول في الفترة الأخيرة العثور على والده البيولوجي بمساعدة أحد برامج تلفزيون الواقع التركية، بحسب ما ذكرت صحيفة "حرييت".

وكانت تخامر أودنش أوغلو بعض الشكوك في أن رجلا يدعى علي غالب سيري من مقاطعة توكات الشمالية قد يكون والده البيولوجي.

لكن عندما جرى فتح القبر أظهرت نتائج الحمض النووي للوكالة الجنائية أن امرأة هي التي كانت مدفونة هناك.

وادعى أودنش أوغلو خلال حلقة البرنامج أن سيدة تدعى زولفي هنم، قد تكون والدته البيولوجية، لكن الأخيرة نفت ذلك بشدة، وقبلت الخضوع لاختبار الحمض النووي.