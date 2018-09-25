24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقل المرضى بالمجان
- مركز تحاقن الدم بطنجة
- مقاولون مغاربة بمونتريال
- سائقو الحافلات بمدينة فاس
- مغاربة فرنسا وتعلم العربية
حالات تبييض الأموال في مصارف أوروبية تكشف اختلالات الرقابة (5.00)
صعوبات التعلم لدى تلاميذ تثقل كاهل أسرهم بأعباء نفسية ومادية (5.00)
- انعكاسات مشاريع الدولة على المغاربة .. فساد وفقر وإقصاء وعطالة - (78)
- الحاحي: الملك وافق على "تيفيناغ"..وتفعيل رسمية الأمازيغية حتمي - (74)
- فرقاطة "ابن بطوطة" الحربية تعزز قدرات البحرية الملكية المغربية - (63)
- شائعات تحرّك مئات الشباب نحو شواطئ الحسيمة - (48)
- سفير فرنسي سابق بالجزائر: تقارب الرباط وباريس يزعج بوتفليقة - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فتح القبر للتأكد من أن المدفون هو والده.. فوجده امرأة!!
فتح رجل تركي قبر والده المفترض للتأكد من أنه أبوه البيولوجي، لكنه صدم بنتائح الحمض النووي التي كشفت أن الرفات تعود لامرأة.
وكان بهادرين أودنش أوغلو يحاول في الفترة الأخيرة العثور على والده البيولوجي بمساعدة أحد برامج تلفزيون الواقع التركية، بحسب ما ذكرت صحيفة "حرييت".
وكانت تخامر أودنش أوغلو بعض الشكوك في أن رجلا يدعى علي غالب سيري من مقاطعة توكات الشمالية قد يكون والده البيولوجي.
لكن عندما جرى فتح القبر أظهرت نتائج الحمض النووي للوكالة الجنائية أن امرأة هي التي كانت مدفونة هناك.
وادعى أودنش أوغلو خلال حلقة البرنامج أن سيدة تدعى زولفي هنم، قد تكون والدته البيولوجية، لكن الأخيرة نفت ذلك بشدة، وقبلت الخضوع لاختبار الحمض النووي.