24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقل المرضى بالمجان
- مركز تحاقن الدم بطنجة
- مقاولون مغاربة بمونتريال
- سائقو الحافلات بمدينة فاس
- مغاربة فرنسا وتعلم العربية
حالات تبييض الأموال في مصارف أوروبية تكشف اختلالات الرقابة (5.00)
- انعكاسات مشاريع الدولة على المغاربة .. فساد وفقر وإقصاء وعطالة - (80)
- الحاحي: الملك وافق على "تيفيناغ"..وتفعيل رسمية الأمازيغية حتمي - (74)
- فرقاطة "ابن بطوطة" الحربية تعزز قدرات البحرية الملكية المغربية - (65)
- شائعات تحرّك مئات الشباب نحو شواطئ الحسيمة - (51)
- سفير فرنسي سابق بالجزائر: تقارب الرباط وباريس يزعج بوتفليقة - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طبيب يكشف السرّ الحقيقي وراء وفاة ديانا.. وهذا هو الخطأ الذي ارتكبته
أكد طبيب بريطاني معروف أجرى تشريحا لجثة الأميرة ديانا، أن الراحلة كانت ستنجو من الموت في حادث السيارة الشهير الذي وقع قبل 21 عاما، في حالة واحدة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" عن البروفيسور المرموق، ريتشارد شيفرد، فإن الأميرة ديانا اصطدمت جراء الحادث بما يعادل وزن نصف فيل، وجسم الإنسان لا يستطيع تحمل هذه الضربة الهائلة.
وأكد شيفرد أن الأميرة المحبوبة كانت ستنجو ببساطة لو أنها فقط، كانت تربط حزام الأمان في السيارة أثناء جلوسها بالمقعد الخلفي، لكنها لسوء الحظ لم تفعل ذلك.
ولقيت ديانا مصرعها برفقة صديقها المصري، دودي الفايد، إثر حادث السير الذي وقع يوم 31 أغسطس 1997 داخل أحد أنفاق العاصمة الفرنسية.
ونقلت الأميرة البالغة من العمر حينها (36 عاما)، إلى مستشفى بتي سالبتير في باريس، لكن أعلن عن وفاتها بعد ساعات، مما شكل صدمة هائلة للملايين في إنجلترا والعالم.
وأضاف شيفرد، الذي قام في مسيرته الطبية بتشريح قرابة 30 ألف جثة، أن الأميرة ديانا كانت ستصاب على الأرجح بكسر في ذراعها، أو مشكلة بعينها، أو ما شابه لو أنها قامت بارتداء الحزام، لكنها كانت ستتمكن لا محالة من البقاء على قيد الحياة حسب تقديره.
وأوضح الطبيب أنه لم تكن ثمة مؤشرات تؤكد كون الأميرة ديانا حامل وقت الحادث لكن والد دودي، محمد الفايد، يقول إن الأميرة أكدت له مسألة الحمل قبل مدة قصيرة من وقوع الفاجعة.
وخلص تحقيق في الحادث، نشرت نتائجه عام 2008، إلى أن ديانا والفايد لقيا مصرعهما بسبب "الإهمال الجسيم" لسائق السيارة، هنري بول، الذي كان ثملا حينها.
وحمّل التحقيق الذي جاء بعد 11 عاما من الحادث، المسؤولية إلى المصورين المتطفلين المعروفين بـ"الباباراتزي" الذين طادوا السيارة لاقتناص صور للأميرة وصديقها.