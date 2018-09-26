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كُتّاب وآراء
صورة جديدة تثير الجنون على مواقع التواصل.. أين السيارة؟
انتشرت، خلال الأيام الماضية، صورة أثارت جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل عبر الإنترنت، وتظهر فيها سيارة لا يراها من الوهلة الأولى إلا شديدو الملاحظة.
النظرة الأولى للصورة لا يظهر فيها إلا بعض الأشجار والأحجار ومياه على الأسفلت.
لكن التدقيق فيها يظهر سيارة، انعكست المياه والأرضية على بابها الأيسر، مما جعلها تختفي بشكل شبه كامل، باستثناء العجلة السوداء في المقدمة.
ويؤكد البعض أن الصورة حقيقية وأن نظافة هيكلها ولونه القريب من لون المرايا، يجعل هيكل السيارة يعكس المشهد بدقة.
فيما يشكك البعض فيها، معتبرا أن الصورة لا يمكن أن تنعكس بهذه النقاوة على هيكل السيارة، ويرجحون استخدام برامج تحرير الصور لإنتاجها.
وأنت، هل رأيت السيارة؟