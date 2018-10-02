خلل محرج يكشف أرقام هواتف عدد من الوزراء!

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أدّى خلل في أمن أحد التطبيقات الهاتفية العائدة لحزب المحافظين البريطاني إلى الكشف لفترة قصيرة عن البيانات الشخصية لوزراء ونواب محافظين بينهم رقم الهاتف المحمول لوزير الخارجية السابق بوريس جونسون. وأكد متحدث باسم حزب المحافظين السبت (29 أيلول/ أغسطس 2018) أن المشكلة تم "حلها" وأن التطبيق يعمل الآن "بكل أمان". وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنّ العديد من الوزراء وبينهم شخصيات من الصف الأول، تلقوا مكالمات من أشخاص عشية افتتاح المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الأحد في برمنغهام (وسط إنجلترا).

وكانت دون فوستر وهي صحافية تعمل في صحيفة "ذي غارديان" من أوائل الذين كشفوا الخلل. وقد كتبت على تويتر أنه يكفي للحصول على البيانات الشخصية لأي عضو في الحزب، الاتصال عبر البريد الإلكتروني الذي استخدمه عند التسجل للمشاركة في المؤتمر. ولا حاجة لأي كلمة مرور.

وأوضحت فوستر أن التطبيق "سمح لي بالدخول بصفتي بوريس جونسون وأعطاني كل التفاصيل التي استخدمت لتسجيله". واستبدلت الصحافية بصورة وزير البيئة مايكل غوف، صورة قطب الإعلام روبرت موردوك الذي كان يعمل في مؤسساته من قبل. يُذكر أن التطبيق من تصميم شركة "كراود كومز" الأسترالية.

وأعلنت السلطات البريطانية المكلفة بحماية البيانات الشخصية أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة. وكان المؤتمر السابق للمحافظين في 2017 قد شهد خلال خطاب ماي في نهايته سلسلة من العثرات، من نوبات سعال إلى ظهور ممثل كوميدي قدم لها استمارة للتسريح وحتى سقوط أحرف من شعار الحزب خلفها.

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