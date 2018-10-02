24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:19
|13:22
|16:38
|19:15
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عن قانون العمال المنزليين
- النيابة العامة بتطوان تتابعُ محتجي "شهيدة الهجرة" في حالة اعتقال
- فجر يدخل التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي
- سلطنة عمان تطلق أكبر تمرين عسكري في تاريخها
- مخزون القمح يغطي 4 أشهر من حاجيات المطاحن
الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتسريع وتيرة النمو في المغرب (5.00)
مقارنة المغرب وفرنسا تضع رئيس الحكومة أمام سخرية عارمة (5.00)
تغيير قواعد اللعبة .. النظام الاقتصادي العالمي في عام 2030 (5.00)
- مقارنة المغرب وفرنسا تضع رئيس الحكومة أمام سخرية عارمة - (133)
- النقابات ترفض مقترح لشكر لزيادة الأجور وتتشبث بـ600 درهم - (66)
- المرض الخبيث ينهي حياة مؤلف "حصن المسلم" - (63)
- رصيف الصحافة: زواج يتيم يفجّر الغضب داخل حزب العدالة والتنمية - (62)
- وفيات وإصابات وناجون في انقلاب "قوارب حراكة" بشاطئ القنيطرة - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صورة وضعت الرئيس الفرنسي في موقف محرج وصعب !
يواجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي تتدنى شعبيته بشكل متزايد عاصفة انتقادات في بلاده إثر صورة نشرها وهو مبتسم بين شابين من أبناء (جزيرة سانت مارتين) المستعمرة الفرنسية السابقة التي زارها، فيما كان أحدهما عاري الصدر، بسروال متدلٍ مظهرا إصبعه الأوسط بوجه الكاميرا.
حال ظهور الصورة صبيحة في تغريدة للرئيس ماكرون، ثارت عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي شنها اليمين المتشدد خاصة، بل إنّ مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية غردت تقول" هذا لا يغتفر"!
ماكرون، وفي رد فعل سريع على هذه التغريدة سارع إلى التحذير من إثارة أي "مشاعر كراهية" بسبب ما جرى وفقا لصحيفة تاغسشبيغل التي نقلت الخبر.
الرئيس الفرنسي كان قد أعلن الأحد أن لقاءه باللص السابق جرى في رحلة لم يخطط لها إلى مناطق الاسكان الجديد في سانت مارتين، مبررا الوضع بالقول" أحب كل أبناء الجمهورية (الفرنسية)، مهما كانت أخطاؤهم".