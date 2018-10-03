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كُتّاب وآراء
محام يسرق "كنزاً" من الذهب من امرأة مسنة
أصدرت محكمة نمساوية، الأربعاء، حكماً بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام بحق محام سابق في فيينا، بعد إدانته بسرقة 20 كيلوغراماً من الذهب من شقة امرأة مسنة. واعترف الرجل، البالغ من العمر 42 عاماً، بدوره في سرقة الذهب، الذي تبلغ قيمته نحو 700 ألف يورو.
ووفقاً لممثل الادعاء، فإن الرجل تعرّف على ضحيته البالغة من العمر 78 عاماً، أثناء حفل في الأوبرا. وبينما تحدث الاثنان عن حبهما للموسيقى الكلاسيكية، أخبرت المرأة الرجل عن سبائك الذهب التي تمتلكها في المنزل.
وأخبر المحامي صديقه - وهو مواطن روماني - عن الكنز وساعده على التخطيط لسرقة الذهب من خلال التقاط صور لنظام الإنذار الخاص بالشقة.
وعندما فشل الرجل الروماني ومساعدوه في العثور على الذهب، دفع المحامي المرأة لتكشف له أنها تحتفظ بسبائك الذهب في حجرة سرية في خزانة في غرفة معيشتها. وبفضل هذه المعلومة، نجح اللصوص في محاولة ثانية لسرقة الذهب في أكتوبر، إلا أنه لم يتم العثور على الذهب ولا اللصوص بعد ذلك.
ورغم أن المحامي السابق لم يشرح دوافعه، إلا أنه أظهر الندم ووعد ببيع جميع ممتلكاته من أجل تعويض ضحيته، مضيفاً أمام المحكمة: "لقد دمرت حياتي. لقد جلبت العار على مهنتي السابقة".