24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. "بوديموس" يطالب بإطلاق سراح معتقلي الريف (5.00)

  2. رونالدو يتهم ريال مدريد بتوريطه في قضية اغتصاب سيدة أمريكية (5.00)

  3. حكيمي يتألق مع دورتموند في صدارة البوندسليغا (5.00)

  4. وجدة الشعراء .. "رحلة الهايكو" من اليابان إلى شرق المملكة (5.00)

  5. "المجتمع المدني" المُفْتَرىَ عليه بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | دراسة: الإفراط في "الفياغرا" يؤدي إلى العمى

دراسة: الإفراط في "الفياغرا" يؤدي إلى العمى

دراسة: الإفراط في "الفياغرا" يؤدي إلى العمى
هسبريس من الرباط
السبت 06 أكتوبر 2018 - 21:40

"إذا كنت من المدمنين على تناول المنشطات الجنسية (الفياغرا) فعليك أن تبدأ في التخلص منها في أقرب وقت ممكن، لما لها من تأثيرات سلبية خطيرة على صحة الإنسان"؛ ذلك ما خلصت إليه دراسة علمية حديثة أشرفَ عليها باحثون في كلية طب بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأوردت الدراسة التي نشر تفاصيلها موقع "Sciences et Avenir" أنَّ استخدام جرعات أعلى من "الفياغرا" قد يؤدي إلى تلف كبير في الرؤية على المدى الطويل، منطلقة من حالة رجل يبلغ من العمر 31 عاما اضطر إلى الذهاب إلى العناية العاجلة لمعاناته من احمرار في العين لمدة يومين، وبدأت المشكلة بعد وقت قصير من تناوله جرعة من "الفياغرا".

وبدأ الرجل الذي تناول جرعات زائدة من "الفياغرا" يرى كل شيء باللون الأحمر لعدة أشهر، وقال: "تناولت جرعة كبيرة من "سيترات السيلدينافيل"، المكون النشط في الفياغرا"، وأكد أنه أخذ أكثر بكثير من الجرعة الموصى بها، أي 50 مليغرام، ما سبب له "مشاكل في الرؤية وتداخل الألوان مع بعضها البعض".

وأكد أطباء أمريكيون أن تناول كميات كبيرة من الفياغرا قد يؤدي إلى مشاكل في رؤية الألوان بسبب التلف الخلوي للشبكية، إذ إن هذا المنشط يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي واضطرابات الدم.

ووفقا لمؤلفي الدراسة، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول منشط "سترات السيلدينافيل" إلى اضطرابات بصرية مختلفة مثل Cyanopsia (ترى كل شيء باللون الأزرق)، وعدم وضوح الرؤية، والضياء، وانسداد الشبكية الوعائية أو إريثروبسيا؛ كما قد يؤدي إلى تولد الانطباع برؤية كل شيء باللون الأحمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - mostada السبت 06 أكتوبر 2018 - 21:49
دابا عاد فهمت علاش نقص ليا النظر السنوات الأخيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - ملاحظ السبت 06 أكتوبر 2018 - 21:50
من أراد الفياغرا الحقيقي والقوة الجنسية بامتياز فعليه غض البصر والعفة وتناول بعض المسخنات الطبيعية فإنه سيرى الأثر العجيب، والله إنا غرقنا في اتباع الغرب حتى في حياتنا الشخصية ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
3 - زائرة متواضعة السبت 06 أكتوبر 2018 - 22:02
لا حول ولا قوة الا بالله و مالهم على حالتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - الوطىء من المهد إلى اللحد السبت 06 أكتوبر 2018 - 22:05
لست في حاجة الى الفياغرا ولكن إذا كان تناولها باسراف يؤدي إلى العمى فلا بأس فأن أحرم من نعمة البصر أهون بالنسبة لي من أن أحرم من شهوة الوطىء وهنا دعوني أسرد عليكم قصة شخص يخاطب قضيبه معاتبا فيقول أزددنا معا وكافحنا معا وعانينا معا وفرحنا معا فلماذا مت قبل أن أموت . هذه القصة على فجاجتها تحيلنا الى استنتاج لامفر منه أن موت الرجولة ضمنيا تعني موت الرجل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - Anas السبت 06 أكتوبر 2018 - 22:05
الفياغرا يشتريها فقط الأغنياء أما ولاد الشعب ملي كتخطاه الصحة كايجمع ويطوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.