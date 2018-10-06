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كُتّاب وآراء
كيدج ينفي اتهامات باغتصاب سيدة في فيينا
نفى الممثل الأمريكي نيكولاس كيج، أبرز نجم في النسخة الحالية من "مهرجان سيتجيس الدولي لأفلام الخيال" المقام في برشلونة شمال شرقي إسبانيا، السبت الاتهامات الموجهة إليه بالتورط في جريمة اغتصاب سيدة.
وقال الممثل في مؤتمر صحفي "أدليت بشهادتي حول هذا الأمر، لم يحدث شيء من هذا.. أقول ذلك فقط من أجل التوضيح".
وكان ممثل عن الفنان قد أكد أن كيج وزوجته السابقة أليس كيم قد نفيا "الإدعاءات السخيفة" لسيدة تدعى فيكي بارك، تتهمه فيها باغتصابها في شتنبر خلال مهرجان سينمائي في فيينا.
وتحدث كيج أيضا عن الشائعات التي تشير إلى أنه ينوي التخلي نهائيا عن التمثيل من أجل التفرغ للإخراج.
وفي هذا الصدد، قال الممثل "هذه شائعات ليست صحيحة، أريد أن أواصل التمثيل، لكن لا أريد القول إني لن أعود إلى الإخراج يوما ما".
ووصل النجم الأمريكي إلى المهرجان السينمائي، حيث ينافس بفيلمه (ماندي) في المسابقة الرسمية.
ومن المقرر أن يحصل كيدج في المهرجان على جائزة شرفية تكريما لمسيرته الفنية.
وكان المهرجان قد انطلق 4 أكتوبر في مدينة سيتخيس التابعة لمنطقة برشلونة، ومن المقرر أن تنتهي فعالياته منتصف الشهر الحالي.