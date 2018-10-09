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كُتّاب وآراء
قيلولة النهار تساعد على اتخاذ أفضل القرارات
خلصت دراسة علمية نُشرت في مجلة أبحاث النوم إلى أن قيلولة النهار تساعد على توحيد المعلومات في الدماغ؛ وبالتالي اتخاذ قرارات أفضل.
وسمحت الدراسة للعلماء بمعرفة تأثير الحرمان من النوم على المرونة العصبية للدماغ، والتي تعني قدرة الدماغ على الاستجابة والتكيف مع المحفزات التي يتلقاها من البيئة.
كما وقفت الدراسة على تأثير القيلولة أثناء النهار على قدرة الدماغ على معالجة المعلومات التي لا ندركها بوعي، إضافة إلى تأثيرها على السلوك الواعي ووقت رد الفعل المختار والسرعة التي يعالجها بها الدماغ المعلومات الجديدة.
الدراسة التي أشرفت عليها باحثون من جامعة بريستول للطب في المملكة المتحدة خلصت إلى أن القيلولة تساعد على معالجة المعلومات غير الواعية من خلال تجربة شملت 16 متطوعاً للدراسة.