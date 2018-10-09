العالم يترقب "اختفاء" شبكة الانترنت يوم 11 أكتوبر

هسبريس من الرباط

تداول الكثيرون أخبارا في الفترة الأخيرة بشأن انقطاع شبكة المعلومات العالمية الانترنت يوم 11 أكتوبر الجاري، بسبب تقرير سبق لمنظمة دولية أن نشرته يتحدث عن "تغيير في مفاتيح التشفير التي تساعد على حماية نظام أسماء النطاق".

وكانت منظمة "إيكان"، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، قد أفادت بكونها ستجري في 11 أكتوبر تغييرا في مفاتيح التشفير، هو الأول الذي تجريه منذ أن تم وضعها تلك المفاتيح قيد الاستخدام في 2010.

وسوغت المنظمة هذا التغيير بكونه أمر أساسي لأمن الإنترنت، مثل ما يفعله مستخدمو الإنترنت بتغيير كلمات المرور بانتظام، حيث يحمي خوادم الإنترنت الأساسية.

إعلان المنظمة المذكورة بالقيام بالتحديث أثار فزع الكثيرين من مدمني الإبحار في الانترنت عبر العالم، غير أن "إيكان" أكدت أن آثار هذا التغيير ستكون في الحد الأدنى، وبأن قليلين سيواجهون مشاكل تحويل أسماء النطاق إلى عناوين برتوكول الإنترنت (IP adresses.