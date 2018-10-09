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الرئيسية | منوعات | العالم يترقب "اختفاء" شبكة الانترنت يوم 11 أكتوبر

العالم يترقب "اختفاء" شبكة الانترنت يوم 11 أكتوبر

العالم يترقب "اختفاء" شبكة الانترنت يوم 11 أكتوبر
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:30

تداول الكثيرون أخبارا في الفترة الأخيرة بشأن انقطاع شبكة المعلومات العالمية الانترنت يوم 11 أكتوبر الجاري، بسبب تقرير سبق لمنظمة دولية أن نشرته يتحدث عن "تغيير في مفاتيح التشفير التي تساعد على حماية نظام أسماء النطاق".

وكانت منظمة "إيكان"، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، قد أفادت بكونها ستجري في 11 أكتوبر تغييرا في مفاتيح التشفير، هو الأول الذي تجريه منذ أن تم وضعها تلك المفاتيح قيد الاستخدام في 2010.

وسوغت المنظمة هذا التغيير بكونه أمر أساسي لأمن الإنترنت، مثل ما يفعله مستخدمو الإنترنت بتغيير كلمات المرور بانتظام، حيث يحمي خوادم الإنترنت الأساسية.

إعلان المنظمة المذكورة بالقيام بالتحديث أثار فزع الكثيرين من مدمني الإبحار في الانترنت عبر العالم، غير أن "إيكان" أكدت أن آثار هذا التغيير ستكون في الحد الأدنى، وبأن قليلين سيواجهون مشاكل تحويل أسماء النطاق إلى عناوين برتوكول الإنترنت (IP adresses.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - وجدي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:40
نتمنى ان ينقطع الانترنت إلى الأبد وتعود أيام الزمن الجميل الثمانينات والتسعينات.اتحسر بحرقة على تلك الايام
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41
2 - saido الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:46
سبق وسمعت ان نهاية العالم ستكون في يوم من ايام سنة 2012 ... ههههه ا
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1
3 - سانسا الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:48
يوم قطعها أن شاء الله ساقرا سورة بس اينما وليت ونشغل بالي بها يارب
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-1
4 - Aziz الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:48
شوف المسلمين واش اقشعوا شي حاجة فهادشي
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-5
5 - الطِّب البديل الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:49
المغرب يتوفر على شبكة بديلة ((البرگاگا والحنزازا )) أقوى من الصبيب العالمي ب5gb
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-1
6 - هبة السماء الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:55
هي مناسبة لمناقشة مشاكل الاطفال ومتطلباتهم .
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0
7 - اسمهان الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:55
احسن يوقفوه للابد مضاره اكثر من نفعه... مالنا قبل كنا عايشين هانيين
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-1
8 - الفاو الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:57
اللهم آمين
وبدون رجعة فضرها اكبر من نفعها.
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0
9 - سمير الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:58
عشت 20 سنة من عمري بدون هاتف وبدون أنترنت وبدون تلفاز والآن أصبحت لا أستطيع أن أمضي يومي بدونهما ...
والله تمنيت لو ينقطع النت لشهر واحد على الأقل لنعود إلى أيامنا الغابرة
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10 - هدى الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:58
نعم سي وجدي لو نرجع إلى الزمن الجميل قراءة الكتب و راحة النفس مساءا و الإجتماع العائلي في غرفة واحدة المساء و الحشمة و الوقار وستر عورات البيوت بما يجري كنا بخير و الحمد لله ليس كما نحن الآن مفضوحين و الكل مشغول بالهواتف و الكمبيوترات و السهر الليلي فقط البعض من يشدون الحسم .
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